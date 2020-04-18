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«А вы думали, что я только на коврике в лосинах лежу?» Куклина показала свои силовые тренировки

18:00
Лариса Куклина. Фото Instagram.
Лариса Куклина. Фото Instagram.
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Российская биатлонистка Лариса Куклина показала, как поддерживает форму во время режима самоизоляции, который вызван эпидемией коронавируса.

— Выхожу из дома только в исключительных случаях, — написала Куклина в Instagram. — Это один из них. Вокруг мусор, старые покрышки и желание ударить. Моя подруга 6 кг. А вы думали, что я только на коврике в лосинах лежу? Не все так красиво, мои дорогие подписчики. Всем ЗОЖ и хорошего настроения!

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