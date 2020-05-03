Лучший молодой биатлонист России 21-летний Карим Халили рассказал, как планирует готовиться к следующему сезону.

— Самый насущный вопрос: с кем собираетесь начинать подготовку к новому сезону? Снова группа лыжников Егора Сорина или еще какие-то варианты?

- Пока очень сложно строить какие-то планы, потому что не утверждены ни тренерский штаб, ни окончательные составы команд. Да и вообще непонятно, когда начнется подготовка.

— С Сориным вы вели переговоры по поводу будущего?

- Думаю, он был бы не против и дальше мне помогать в тренировочном процессе. Но пока, повторюсь, еще слишком все неизвестно.

— Как вы относитесь к новым тренерам сборной — главному Валерию Польховскому и старшему Роберту Кабукову?

- Честно, даже не знаю: а как я должен к ним относиться? Лично мы не знакомы и не общались. Поэтому ничего про них сказать не могу.

— Вы допускаете, что будете готовиться централизованно в сборной?

- Смотря что будет дальше. Я не могу сказать, что не хочу работать с командой, даже не понимая, кто там будет в итоге. Вопрос открытый. И еще, я ведь даже не знаю, в каком я буду составе. Пока окончательных списков нет, говорить о чем-то рано. (Наталья Марьянчик)

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