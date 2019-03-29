75 участников чемпионата России по биатлону посетили антидопинговый семинар в Тюмени

Антидопинговый семинар, организованный в пятницу в Тюмени Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в рамках дорожной карты восстановления статуса Союза биатлонистов России (СБР), посетило 75 из более 150 спортсменов, заявленных на чемпионат страны.

- В семинаре приняло участие 75 спортсменов из более чем 150, заявившихся на чемпионат России, - приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой. - Мы специально проводили образовательное мероприятие в день, свободный от стартов, однако к нам пришла только половина спортсменов из вида спорта, который сейчас переживает серьезные проблемы, связанные во многом с допингом. Очень хотелось бы, чтобы активность биатлонистов в области повышения своего антидопингового образования была куда выше.

А пока в нашем биатлоне не все гладко. Так, на днях мы получили уведомление о том, что еще пять российских биатлонистов нарушили правила доступности. Случай с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, о котором активно писали журналисты в течение последнего месяца, часть ее коллег ничему не научил.

Напомним, Васильева в текущем сезоне пропустила три допинг-теста: она может быть дисквалифицирована. 27-летняя спортсменка пропустила чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства.

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