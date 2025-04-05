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5 апреля, 14:00

Бабиков и Логинов победили в одиночной эстафете на этапе Кубка Содружества по биатлону

Камила Абдурахманова
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На шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/25 российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов стали победителями в рамках мужской эстафеты.

Они воспользовались пятью дополнительными патронами и пробежали пять штрафных кругов. Их результат — 41 минута 56,5 секунды.

Вторыми финишировали Кирилл Бажин и Карим Халили из команды Россия-2, отстав на 29,9 секунды (использовали 4 дополнительных патрона, пробежали 5 штрафных кругов).

Третье место заняли Павел Белько и Антон Смольский из Беларуси с результатом +46,5 секунды (использовали 5 дополнительных патронов, пробежали 6 штрафных кругов).

В аналогичной женской эстафете победили Виктория Сливко и Тамара Дербушева.

Антон Бабиков
Биатлон
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