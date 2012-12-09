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9 декабря 2012, 16:07

Дмитрий Малышко: "Не скажу, что доволен на все сто"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Малышко, бежавший на последнем этапе эстафеты Кубка мира в Хохфильцене, заметил: он не ожидал, что, отправляясь на дистанцию, будет так много проигрывать Мартену Фуркаду.

- Я не скажу, что доволен на все сто. Мой этап сложился не так, как я хотел бы. Не думал перед гонкой, что будут такие большие разрывы. Старался не отпускать и догонять на своем этапе. Поэтому и были ошибки на рубежах – подходил на стрельбу быстрее, чем нужно. Это для меня дополнительный опыт, дополнительная уверенность. Мартен Фуркад сегодня был очень быстр, хотя чувствуется, что все подустали на третий день соревнований, - цитирует Малышко официальный сайт СБР. 

Источник: biathlonrus..com
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