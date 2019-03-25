25-летняя Дальмайер допускает, что летом завершит карьеру

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер допускает, что может этим летом завершить карьеру. 25-летняя спортсменка выиграла два золота и бронзу Олимпиады-2018, а также семь раз побеждала на чемпионатах мира и выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне-2016/17.

- Сейчас я рада, что поставлю винтовку в угол, уберу лыжи в подвал и две недели не буду о них вспоминать, - цитирует Tagesspiel Дальмайер. - Я посмотрю на свои ощущения. Если я продолжу получать удовольствие от этого вида спорта, то останусь, чтобы и дальше продолжать. Если нет, значит нет. Взвешу все за и против, прислушаюсь к тому, что говорит организм.