23-летний биатлонист Таштимеров завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Российский биатлонист Денис Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем, сообщает ТАСС.

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем, для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался от хирургического вмешательства, решив завершить карьеру», — приводит слова тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

В 2018 году Таштимеров победил в эстафете на чемпионате мира среди юношей, в 2021 году он стал чемпионом России в сингл-миксте вместе с Викторией Сливко.

В январе 2022 года биатлонист занял второе место в составе смешанной эстафеты на Кубке России в Ижевске.