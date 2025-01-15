Дикий провал Йоханнеса Бе. Впервые в карьере занял 85-е место в гонке на этапе Кубке мира

Не стоило показывать украинский флаг накануне?

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге стартовал ярко — с жуткого провала Йоханнеса Бе. Норвежский биатлонист занял в индивидуальной гонке только 85-е место, тогда как победу одержал его соотечественник Вебьерн Серум. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 47 минут 30 секунд, не допустив ни одного промаха. Итоговая тройка выглядит так:

1. Вебьерн Серум (Норвегия) — 47.30,0 (0)

2. Эмильен Клод (Франция) — +52,1 (0)

3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +56,8 (1)

Худший результат в карьере

Итоги гонки получились не просто яркими, а по-настоящему шокирующими — 85-е место пятикратного олимпийского чемпиона стало для него худшим в карьере на этапах Кубка мира. До этого выступления в Рупольдинге самый слабый результат Бе был зафиксирован в 2015 году в Ханты-Мансийске — тогда норвежец расположился на 68-й строчке в протоколе спринта.

В этот раз Йоханнеса подвела стрельба — он последовательно промахнулся на первом (1), второй (2) и третьем (2) огневых рубежах. После пятой незакрытой мишени, получив за каждую по минуте штрафа и понимая собственные перспективы, Бе перешел на тренировочный темп и в итоге завершил гонку с отставанием в 7 минут 48,2 секунды.

Несмотря на то что очков за такое провальное выступление норвежец не получил, он сохранил первое место в общем зачете — на его счету 662 балла. У ближайшего преследователя норвежца Стурлы Легрейда 614 очков, а в копилке идущего третьим француза Эмильена Жаклена — 490.

Фото Global Look Press

Не так давно Бе позировал с украинским флагом

Забавно, но буквально накануне исторического провала норвежский биатлонист успел покрасоваться с флагом Украины. Это произошло на награждении после пасьюта в Оберхофе, где подиум получился полностью норвежским. Золото выиграл Легрейд, Тарьей Бе взял серебро, а Йоханнес — бронзу. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в «цветы», но норвежцы все равно не отказали ему в удовольствии растянуть желто-синий флаг на призовых позициях.

В IBU сделали вид, что ничего страшного не произошло, несмотря на явный политический подтекст происходящего: «Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024 в Нове-Место. Никаких проблем с этим нет», — цитирует офицера IBU Кристиана Винклера NRK.

Незадолго до этого братья, известные своей антироссийской позицией, еще раз ее повторили. «Они активно используют спортсменов в политике, это идет рука об руку. Так что с моей стороны это будет «нет», пока ничего не изменилось», — передавал слова Бе-старшего NRK.

Младший брат в интервью тому же изданию был солидарен: «Я думаю, нам все же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять это с точки зрения спортсменов, но, к сожалению для них, речь идет о чем-то большем».

Йоханнес Бе — пятикратный победитель Олимпийских игр и 20-кратный чемпион мира. Он пять раз выигрывал общий зачет Кубка мира.