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Дикий провал Йоханнеса Бе. Впервые в карьере занял 85-е место в гонке на этапе Кубке мира

Йоханнес Бе занял 85-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира
Егор Сергеев
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
Не стоило показывать украинский флаг накануне?

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге стартовал ярко — с жуткого провала Йоханнеса Бе. Норвежский биатлонист занял в индивидуальной гонке только 85-е место, тогда как победу одержал его соотечественник Вебьерн Серум. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 47 минут 30 секунд, не допустив ни одного промаха. Итоговая тройка выглядит так:

1. Вебьерн Серум (Норвегия) — 47.30,0 (0)
2. Эмильен Клод (Франция) — +52,1 (0)
3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +56,8 (1)

Худший результат в карьере

Итоги гонки получились не просто яркими, а по-настоящему шокирующими — 85-е место пятикратного олимпийского чемпиона стало для него худшим в карьере на этапах Кубка мира. До этого выступления в Рупольдинге самый слабый результат Бе был зафиксирован в 2015 году в Ханты-Мансийске — тогда норвежец расположился на 68-й строчке в протоколе спринта.

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В этот раз Йоханнеса подвела стрельба — он последовательно промахнулся на первом (1), второй (2) и третьем (2) огневых рубежах. После пятой незакрытой мишени, получив за каждую по минуте штрафа и понимая собственные перспективы, Бе перешел на тренировочный темп и в итоге завершил гонку с отставанием в 7 минут 48,2 секунды.

Несмотря на то что очков за такое провальное выступление норвежец не получил, он сохранил первое место в общем зачете — на его счету 662 балла. У ближайшего преследователя норвежца Стурлы Легрейда 614 очков, а в копилке идущего третьим француза Эмильена Жаклена — 490.

Фото Global Look Press

Не так давно Бе позировал с украинским флагом

Забавно, но буквально накануне исторического провала норвежский биатлонист успел покрасоваться с флагом Украины. Это произошло на награждении после пасьюта в Оберхофе, где подиум получился полностью норвежским. Золото выиграл Легрейд, Тарьей Бе взял серебро, а Йоханнес — бронзу. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в «цветы», но норвежцы все равно не отказали ему в удовольствии растянуть желто-синий флаг на призовых позициях.

В IBU сделали вид, что ничего страшного не произошло, несмотря на явный политический подтекст происходящего: «Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024 в Нове-Место. Никаких проблем с этим нет», — цитирует офицера IBU Кристиана Винклера NRK.

Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бе. Провокация на Кубке мира по биатлону. Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения

Незадолго до этого братья, известные своей антироссийской позицией, еще раз ее повторили. «Они активно используют спортсменов в политике, это идет рука об руку. Так что с моей стороны это будет «нет», пока ничего не изменилось», — передавал слова Бе-старшего NRK.

Младший брат в интервью тому же изданию был солидарен: «Я думаю, нам все же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять это с точки зрения спортсменов, но, к сожалению для них, речь идет о чем-то большем».

Йоханнес Бе — пятикратный победитель Олимпийских игр и 20-кратный чемпион мира. Он пять раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Биатлон
Йоханнес Бе
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