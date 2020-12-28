Бабиков проваливает «Ижевскую винтовку», но едет в сборную. Отбор вновь вызывает вопросы

Определились составы нашей биатлонной команды на январские этапы Кубка мира.

Новогодний отбор в сборную России — давняя традиция в российском биатлоне. На протяжении более 20 лет на чемпионате России в Чайковском и Кубке России в Ижевске формируется окончательный состав национальной команды на январские этапы Кубка мира. В этом году на двух этих стартах разыгрывались по три места в мужскую и женскую сборную. Заруба за вакантные позиции получилась нешуточная, хотя размытые критерии отбора, все равно не дали объективной картины.

Носкова возвращается на Кубок мира спустя три года

В итоге у женщин через внутренние старты отобрались Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Куклина выиграла индивидуальную гонку в Чайковском и сразу же полетела в Сочи готовиться с основой. Она пропустила два оставшихся спринта. В итоге Ларису, которая ярко проявила себя на Кубке мира-2019/20, решили взять в команду тренерским решением. Гербулова набрала наибольшую сумму баллов по итогам пятого этапа Кубка России (9, 2, 6 места) и дебютирует на Кубке мира, а Носкова попала в первую сборную как лидер внутрироссийского рейтинга.

Екатерина в последний раз участвовала на этапе КМ три года назад. В Холменколлене она заняла скромное 60-е место в спринте и 52-е в гонке преследования. В Чайковском она два раза попала в топ-10 — не самый впечатляющий результат, но важно, что в 24-летнюю спортсменку верит старший тренер сборной Михаил Шашилов. Именно Носкову, наряду с Шевченко и Гербуловой, он в начале декабря называл ближайшим резервом основы. Так что уже совсем скоро наставник проверит двух из трех девушек на КМ.

Зато Татьяна Акимова, ставшая лучшей в нашей сборной на четвертом этапе КМ-2020/21 по итогам гонки преследования, едет только на Кубок IBU. Как и Куклина, она пробежала всего одну гонку в Чайковском (7-е место в индивидуалке) и тренерским решением продолжит участвовать в международных стартах в составе резервной команды. Аналогичная ситуация у Тамары Ворониной. Она пропустила индивидуальную гонку, чтобы лучше подготовиться к спринтам. Отчасти это дало результат. Воспитанница Шашилова выиграла первый спринт, но провалила второй (13-е место, почти 1,5 минуты отставания).

Также тренерским решением на первые этапы Кубка IBU выбраны Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко (пропустили пятый этап Кубка России). Полные составы у девушек выглядят следующим образом:

Кубок мира: Ирина Казакевич (26-е место в международном рейтинге), Светлана Миронова (32), Ульяна Кайшева (34) и Евгения Павлова (35), Лариса Куклина (55), Екатерина Носкова, Наталья Гербулова.

Кубок IBU: Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина.

Президент СБР Виктор Майгуров отметил, что между основой и резервом может произойти ротация. Тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа поедет в Кубок IBU Арбер. Благо с возобновлением турнира для резервистов есть такая возможность.

Тренеры верят в стрельбу Бабикова

У мужчин лучшим в Ижевске был Кирилл Стрельцов, набравший 44 очках в трех гонках — победа в индивидуалке, третье и седьмое место в спринтах. Еще одним героем ключевого этапа Кубка России стал Семен Сучилов, выигравший обе спринтерских гонки, показав отличную скорость и неплохую стрельбу (по одному промаху). Но с учетом проваленной индивидуалки (27-е место), этого хватило только на отбор в резервную команду.

Хотя и напрашивалось, что Сучилов может попасть на КМ тренерским решение. Но выбор был сделан в пользу Антона Бабикова. В Ижевске Антон принял участие лишь в индивидуальной гонке, которую закончил на 24 месте... На КМ результаты уфимца тоже не впечатляют: лучший — 31 место в гонке преследования в Хохфильцене. Майгуров пояснил это неоднозначное решение верой тренеров в стрельбу Бабикова, неплохо зарекомендовавшего себя в эстафетах.

Игорь Малиновский попал в основу как лидер рейтинга Кубка России, хотя его текущая форма тоже вызывает вопросы. На «Ижевской винтовке» он ни разу не смог попасть в топ-10. Напомним, что в 2018 году Малиновский стал самым титулованным юниором в истории биатлона. По количеству золотых медалей он обошел в том числе сильнейшего российского биатлониста последнего десятилетия Антона Шипулина и нынешнего лидера национальной команды Александра Логинова. Многие надеялись, что уроженец Камчатки ворвется в основной состав сборной в сезоне-2018/19, но сделать этого ему не удалось. Спортсмен не смог показать высоких результатов в Кубке IBU, после чего высказал недовольство собственной подготовкой. Сезон-2019/20 оказался еще хуже — Игорь участвовал только во внутренних стартах. Причины объяснил экс-президент СБР Владимир Драчев.

— Мы надеялись, что Игорь будет бороться за место в составе первой сборной в прошлом сезоне, но у него были выявлены проблемы со здоровьем, — сказал «СЭ» Драчев. — Сильно болела спина, и, возможно, это мешает показывать те результаты, на которые он способен. При этом у Малиновского есть огромное желание работать, стремление развиваться. Он очень много тренируется, чтобы преодолеть этот кризис. Даже перевыполняет планы, которые дает тренер. Да, прорыва пока нет, но такая усиленная работа дает результат. Всегда. Я в этом уверен.

Теперь все в руках 23-летнего спортсмена. Возможно, это его последний шанс закрепиться в первой команде. А вот и полные составы мужской сборной.

Кубок мира: Александр Логинов (15-е место в международном рейтинге), Матвей Елисеев (22), Эдуард Латыпов (25) Евгений Гараничев (27), Антон Бабиков (51), Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский.

Кубок IBU: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (с 8 по 17 января 2021 года). Два первых этапа Кубка IBU запланированы также в Германии, в Арбере с 14 по 23 января.

Ближайшие этапы Кубка мира

8-10 января. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Антерсельва (Италия)