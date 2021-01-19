Как выглядит биатлонистка Павлова, которая подверглась жесткой критике болельщиков

Российская биатлонистка Евгения Павлова провалила женскую эстафету в немецком Оберхофе. В итоге россиянки финишировали четвертыми, а если бы не штрафной круг Павловой, могли бы претендовать на медали.

После гонки биатлонистка выпалила фразу, которая очень разозлила болельщиков.

«Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс, но это не обговаривается в нашей команде в данный момент, даже как самочувствие у спортсменов», — сказала после гонки Павлова.

Биатлонистка подверглась резкой критике после этих слов. А как чем она живет и как выглядит ее Инстаграм. Обычно он может сказать о человеке многое. Спойлер — у нее очень красивая и спортивная фигура. А на деле россиянка — очень добрый и обаятельный человек и ругается в микст-зонах крайне редко.

Биатлонистка Евгения Павлова pic.twitter.com/Sw8HEHId4x — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 19, 2021