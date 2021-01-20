Тренеры услышали Павлову: теперь она может отдыхать и улучшать самочувствие

Скорее всего, Евгения пропустит индивидуальную гонку на следующем этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Вместо нее свой шанс наконец получит Татьяна Акимова.

Евгения Павлова и Матвей Елисеев пропустили первую тренировку команды после переезда в Антерсельву. Но если с Матвеем ситуация плановая, у Павловой, похоже, не все гладко. Во всяком случае, она даже не стала подниматься на стадион, который находится на несколько сотен метров выше гостиницы, где живут спортсмены.

— Из-за самочувствия Павловой тренерский штаб решил в последний момент не менять местами Екатерину Носкову и Ольгу Мощенкову, как предполагалось, — рассказал старший тренер Михаил Шашилов официальному сайту СБР. — Носкова с нами, в главной команде, и у нее будет шанс стартовать в индивидуальной гонке на 15 км. А Мощенкова осталась с резервом в Арбере.

Шашилов подтвердил то, о чем мы писали накануне. Мощенкову (а еще Илью Гаврилова) брали в Арбер только с прицелом сидеть в запасе. Как только появилась вероятность, что им реально придется выходить на старт, тут же схему переиграли. И Мощенкова осталась в резерве, а в главную команду вернули Носкову. В своей дебютной гонке на Кубке мира в этом сезоне она была 50-й, но это лучший вариант из всех имеющихся.

Акимова поборется за чемпионат мира

Главная интрига, конечно, — это возвращение на Кубок мира Татьяны Акимовой. Она сейчас в отличной форме — выиграла три гонки из трех на этапе Кубка IBU. И даже до Нового года, когда она впервые после перерыва появилась в основной команде, в двух своих стартах была вполне убедительна для дебюта, финишировав в районе 30-х мест.

Сейчас есть соблазн представить Акимову как спасительницу и претендента на медали чемпионата мира. Что, исходя из фактов и статистики, как минимум преждевременно. Даже в лучшие свои годы Акимова не была звездой, за всю карьеру у нее два подиума на этапах Кубка мира. И было это целых четыре года назад, в Нове-Место.

С тех пор уровень нашей женской команды продолжил падать, и теперь даже стабильного места в топ-10 или в топ-15 здесь достаточно, чтобы быть лидером. Если у Татьяны это получится, то будет отлично. Да, есть масса примеров, когда спортсменки после декрета становятся на голову сильнее, чем были до него. Достаточно посмотреть хотя бы в лыжах на прогресс Татьяны Сориной.

Но нет никаких гарантий, что так будет с Акимовой. Тем более, у Сориной были для прогресса самые лучшие условия: супруг-тренер всегда рядом, с руководством диалог, а место в сборной гарантировано уже со старта сезона. Акимова со своим наставником Николаем Лопуховым вынуждена работать дистанционно, а в команде ее перебрасывают туда-сюда между Кубками мира, IBU и «Ижевской винтовкой».

Совсем разные ситуации. И если Татьяна после всего сможет в Антерсельве быть одной из лучших хотя бы среди россиянок, это станет суперрезультатом. А еще будет значить, что мы наверняка увидим Акимову на чемпионате мира.

Логинов и противоречивая Антерсельва

В мужской команде творятся непонятные вещи. Александр Логинов в воскресенье пропустил масс-старт на предыдущем этапе, но по какой причине — непонятно. Личный тренер Александр Касперович объяснил это стратегией подготовки, старший тренер Юрий Каминский — «предболезненным состоянием».

Если Логинов действительно приболел, то стартовать на высоте в Антерсельве — самоубийство. Но судя по тому, что на первую тренировку Александр вышел, со здоровьем у него сейчас все в порядке. Что тогда за стратегия пропускать гонку, после которой все равно следует переезд, то есть выгадать можно максимум один день отдыха?

А еще Антерсельва для Логинова — крайне противоречивое место. С одной стороны, в прошлом году на чемпионате мира он выиграл здесь золото и бронзу. То есть показал абсолютно лучшие результаты в карьере, совершив почти невероятное. Но с другой — на тот чемпионат пришлись и обыски в гостиничном номере со стороны итальянской полиции, и скандал с неправильной аккредитацией личного тренера Касперовича.

Судя по тому, что Логинов сейчас смог спокойно въехать в Италию, та история окончательно забыта. Уголовное дело (в Италии допинговые нарушения относятся к уголовному праву) открывать не стали. Но вряд ли у Александра остались приятные воспоминания.

Сборная России

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Екатерина Носкова.

Мужчины. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Расписание этапа

21 января. 16.15. Женщины. Индивидуальная гонка

22 января. 15.15. Мужчины. Индивидуальная гонка

23 января. 15:10. Женщины. Масс-старт

23 января. 17:05. Мужчины. Эстафета

24 января. 14:00. Женщины. Эстафета

24 января. 16:45. Мужчины. Масс-старт