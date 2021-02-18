Лучший шанс для сборной России? Чего ждать от сингл-микста

Сегодняшняя гонка может стать для нашей команды самым реальным шансом завоевать медаль на этом чемпионате мира. Выступать за сборную СБР будут Евгения Павлова и Эдуард Латыпов.

Отношение к сингл-миксу среди ведущих команд сейчас примерно такое, какое было к обычной смешанной эстафете примерно лет десять назад. Кто-то выставляет основной состав, но большинство — явных резервистов. Все дело в том, что этот вид пока не является олимпийским. Хотя Международный союз биатлонистов предпринимал попытку включить сингл-микс в программу Игр-2022. Не получилось, хотя на юношеских Олимпиадах сингл-микс уже успешно проводится. И в принципе, есть реальный шанс, что к Олимпиаде-2026 все-таки попадет в олимпийскую программу.

Главные конкуренты — норвежцы, шведы и французы

Сборная СБР сейчас не в той ситуации, чтобы делить программу чемпионата мира на виды важные и не важные. Остаются всего пять гонок, чтобы завоевать в Поклюке хотя бы одну медаль. И в сингл-миксте у нас будет чуть ли не самая реальная возможность это сделать.

Наш дуэт Павлова — Латыпов выглядит сбалансированным. Оба быстро стреляют и — что очень важно именно в сингл-миксте — быстро работают с доппатронами. Павлова не особенно быстра, судя по связке спринт-преследование, где она не поднималась выше 40-го места. Но особенность сингл-микста в том, что небольшая дистанция трассы делает стрельбу даже более важной, чем ход. Павлова с Матвеем Елисеевым это уже доказывали, когда выиграли «Рождественскую гонку».

Наши основные конкуренты — норвежцы, французы и шведы — сделали ставку на сыгранные дуэты. Во всех трех командах побегут те же составы, что и на последнем этапе Кубка мира в Оберхофе. За исключением только замены Эмильена Жаклена на Антонина Гигонна. Но тут, с учетом феноменальной формы Жаклена, французов можно понять: в Поклюке у него еще будет отличный медальный шанс в масс-старте и в «большой» эстафете.

По именам внушительнее всех, конечно, выглядят норвежцы — Тириль Экхофф вместе с Йоханнесом Бе. Но далеко не факт, что в сингл-миксте их отличная скорость принесет результат. А вот со стрельбой у обоих не все ладится, особенно у Йоханнеса. Сложно поверить, но у того в Поклюке пока нет ни одного личного золота!

Нельзя списывать со счетов и итальянцев с Доротеей Вирер и Лукасом Хофером. У австрийцев стартуют находящаяся в отличной форме здесь Лиза Тереза Хаузер с Симоном Эдером — и это тоже отличный медальный шанс.

Что объединяет Павлову и Елисеева

Что больше всего настораживает в команде СБР? Даже не посредственный ход и проблемы со стрельбой. Хуже, что в нашей сборной нет понимания фактически ни между какими звеньями. Главный тренер не вполне понимает старших, старшие — спортсменов, спортсмены ревнуют наставников друг к другу...

Порой появляется ощущение, что все эти люди просто говорят на разных языках. Причем в одинаковой мере проблемы касаются и мужской, и женской сборных. Характерно, что Павлова и Елисеев относятся как раз к тем спортсменам, кто условно недоволен. Матвей на самподготовке, а Евгения — в меньшинстве, в окружении воспитанниц тренера Шашилова. Может, это как раз их объединит?

В сингл-миксте у них как раз будет шанс доказать правильность выбранного пути. И заодно обеспечить себе место в классической эстафете. Ведь у обоих, после провальных личных гонок, есть немаленький шанс потерять свое место на первом этапе «классики», хотя еще до чемпионата мира оно считалось практически гарантированным.

Старт-лист

1. Антонин Гигонна — Жюлия Симон (Франция)

2. Себастьян Самуэльссон — Ханна Оберг (Швеция)

3. Йоханнес Бо — Тириль Экхофф (Норвегия)

4. Эрик Лессер — Франциска Пройс (Германия)

5. Никита Лобастов — Ирина Кривко (Белоруссия)

6. Скотт Гоу — Эмма Лундер (Канада)

7. Лукас Хофер — Доротея Вирер (Италия)

8. Симон Эдер — Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

9. Эдуард Латыпов — Евгения Павлова (Россия)

13. Яков Фак — Полона Клеменчич (Словения)

14. Артем Прима — Дарья Блашко (Украина)

16. Беньямин Вегер — Ирене Кадуриш (Швейцария)

Календарь чемпионата мира

18 февраля, четверг

17.15 Одиночная смешанная эстафета (Сингл микст)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское