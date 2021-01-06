Россияне рискнули с подготовкой. Спасет ли это Логинова и Ко от провальной серии?

Сборной России едет на первый этап года в Оберхоф после подготовки на высоте 1750 метров и в зимнем Саратове.

В пятницу, 8 января, в немецком Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира (КМ) по биатлону. В программе этапа два спринта (пятница), две гонки преследования (суббота), смешанная эстафета и сингл-микст (воскресенье). То есть у россиян будет шесть стартов, чтобы прервать свою антирекордную безмедальную серию, которая насчитывает уже 39 гонок подряд (22 в этом сезоне). Предпосылок, что это произойдет на немецкой земле, не так уж и много. Да, команда вроде бы должна была получить положительный заряд энергии после победы Евгении Павловой и Матвея Елисеева на «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Но эту предновогоднюю новость быстро омрачили два сомнительных происшествия.

Избежит ли сборная реаклиматизации?

В последних числах декабря юниорка из Красноярского края Виктория Коновалова была дисквалифицирована на четыре года за применение оксандролона — допинга из 1990-х — на всероссийских соревнованиях. А со спринтерской гонки на «Ижевской винтовке» снялись более 30 юниоров. Все они были заявлены на спринт, но решили от нее отказаться после новости о приезде допинг-офицеров из РУСАДА. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил «СЭ», что организация проверит на объективность причину снятия каждого участника, а результаты проверки будут представлены как заинтересованным органам, так и всей биатлонной общественности. Возможно, после этого расследования станет понятно, почему мы практически на равных боремся с норвежцами на юниорских чемпионатах мира, но при переходе во взрослый спорт большинство юниоров теряются.

Помимо негативного информационного фона, нашу сборную могут беспокоить еще две вещи. Во-первых, Александр Логинов вновь готовился к этапу на самоподготовке. По уважительным личным причинам он был в родном Саратове, где нет нормальных условий для тренировок для элитных стреляющих лыжников. Поэтому большой вопрос — что ждать от лидера команды на пятом этапе КМ. Высока вероятность, что он будет готов не лучшим образом.

Во-вторых, наша основа готовилась к Оберхофу на Хмелевских озерах (недалеко от Красной Поляны), где высота составляет 1750 метров. В Оберхофе — 900 метров. У команды вполне может возникнуть период реаклиматизации. Главный тренер Валерий Польховский не видит в этом проблемы. Забавно, но ровно год назад сам Польховский (тогда занимавший пост вице-президента СБР) и экс старший тренер женской сборной Виталий Норицын объясняли неудачные результаты в Оберхофе именно реаклиматизацией из-за смены высот. Тогда наша команда готовилась в Обертиллиахе на высоте 1450 метров.

— Только время покажет, был ли прав нынешний тренерский штаб, что решил устроить сборы в Сочи перед второй частью сезона, — отметил «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Хоть я и скептически отношусь к новому тренерскому составу, но будем надеяться, что они более грамотные, чем их предшественники. Пока критиковать их не имеет смысла, все-таки они заблаговременно планируют подготовку. Им должно быть виднее. А итоги подведем в конце сезона.

Детские тренеры губят биатлонистов поколениями

— Тот факт, что Логинов вновь готовился вне команды, может негативно сказаться на его выступлениях?

— Все определяет результат. Если Саша будет бороться за медали, то значит он все сделал правильно. Если вновь будут серьезные проблемы с ходом и со стрельбой, даже если он тренировался суперправильно, то его будут критиковать. Биатлон — объективный вид спорта, с очень понятными критериями. Время покажет. Наоборот, даже интригующее — что получится из этого эксперимента.

— Некогда самый перспективный наш молодой биатлонист, рекордсмен по золотым медалям среди юниоров Игорь Малиновский получил шанс выступить на Кубке мира. Что вы от него ждете?

— Это русская забава. Обыгрывать всех по юношам и юниорам, но до взрослого уровня даже дожить не можем. Тем более, соревноваться с лучшими. Для меня очевидно, почему так происходит. Во-первых, это неправильная система поощрения труда детских тренеров. Их зарплата напрямую зависит от результатов их подопечных. Соответственно идет жуткий форсаж подготовки. Из детей выжимают все силы уже 15-16 лет, проблема ранней соревновательности убивает их организм, и о взрослой карьере говорить уже не приходится. Во-вторых, те же самые тренеры для достижения результатов начинают накачивать ребят допингом и так губят целое поколение. Почему ни один министр спорта не пытается изменить эту систему — большая загадка. Малиновский — очередная жертва этой системы. Конечно, посмотрим, как он себя проявит в Оберхофе, но его взяли в сборную авансом. Он едет скорее от безысходности. Он сейчас не показывает каких-то выдающихся результатов. Даже на «Ижевской винтовке» он не был среди лучших.

— Длительная дисквалификация Виктории Коноваловой и массовое снятие юниоров с «Ижевской винтовки» — только подтверждение ваших слов?

— В этом смысле я сторонник радикальных взглядов. Считаю, что надо на законодательном уровне сделать реальную уголовную ответственность за распространение и применение допинга. То есть приравнять запрещенные препараты к наркотикам. Провести пару показательных процессов, с широкой оглаской в СМИ. Думаю, что тогда это безумие прекратится. Сейчас юниоры применяют допинг бесконтрольно, и за это нет никакой ответственности. Да, кто-то попался и получил дисквалификацию, а большинство проскочили. Если не будет реальных посадок, то мы не избавимся от этой проблемы. Никогда. Все остальные шаги бесполезны.

5-й этап Кубка мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций:

8 января, пятница

13.30 Женщины. Спринт

16.15 Мужчины. Спринт

9 января, суббота

14.45 Женщины. Гонка преследования

16.45 Мужчины. Гонка преследования

10 января, воскресенье

13.30 Смешанная эстафета

16.40 Сингл-микст