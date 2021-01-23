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Драма Мироновой. Светлана упустила шанс на золото

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 16:55
Светлана Миронова. Фото Reuters
Светлана Миронова. Фото Reuters
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Россиянка лидировала в масс-старте, но промахнулась двумя последними выстрелами.

Кубок мира
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1. Жюли Симон (Франция) — 37.05,5 (3 шт. круга)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 0,2 (1)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 3,5 (1)
4. Франциска Пройсс (Германия) — 9,0 (1)
5. Маркета Давидова (Чехия) — 17,6 (1)
6. Светлана Миронова (Россия) — 29,3 (2)...
11. Евгения Павлова (Россия) — 1.02,4 (2)
12. Лариса Куклина (Россия) — 1.03,0 (1)...
22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.52,9 (3)

Россиянки были очень близки к первой в сезоне победе в личной гонке на Кубке мира. Вчерашний успех Александра Логинова в «индивидуалке» показал, что вся наша команда прибавила накануне чемпионата мира. В масс-старте Светлана Миронова с Евгенией Павловой лидировали перед последним огневым рубежом, но, увы, не совладали с нервами. Особенно обидны промахи Мироновой двумя последними выстрелами. В итоге Светлана — шестая. По нынешним временам для сборной России это тоже неплохой результат. Но по тому, как складывалась гонка, ее итог воспринимается скорее как неудача, чем повод для радости.

Светлана Миронова.Женский масс-старт в Антерсельве: лучшая их россиянок — только шестая

Команда становится конкурентоспособной

Перед началом соревнований в субботу главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что команда уверенно набирает форму и накануне чемпионата мира собирается исправить последние недочеты на лыжне, которые еще имеют место и мешают нашим разорвать всех конкурентов. «Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, — цитирует Польховского РИА «Новости». — Мы видим на примере других команд, например Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной».

Поводом для оптимистичных заявлений тренера стало попадание трех россиянок в топ-10 в четверг и пятничный триумф Александра Логинова, который провел не самую быструю гонку, но порадовал безупречной стрельбой. Возьми с него пример Миронова или Павлова, мы праздновали бы второе золото подряд. Увы, у девушек не сложилось, и в итоге вместо совершенно реальной двойной победы мы получили всего одну спортсменку в топ-10. К сожалению, это не тот результат, который придаст нашим биатлонисткам уверенности накануне эстафеты и предстоящего чемпионата мира. Хотя, с другой стороны, итоги женского масс-старта — это ни в коем случае не провал.

Исправимся в эстафете?

До второй стрельбы в масс-старте девушки шли очень плотной группой, из которой после заключительной «лежки» сформировалась лидирующая бригада из восьми спортсменок. Среди них находились стрелявшие без промахов Миронова и Павлова — было видно, как они стараются работать вместе. Возможно, сохранись этот тандем до заключительной стрельбы, все для нас было бы намного веселее. Но на первой «стойке» Светлана отстрелялась очень быстро и точно и ушла на дистанцию первой с небольшим отрывом от преследовательниц. Следующий отрезок дистанции Миронова пыталась убежать в отрыв, а четверка догоняющих, в которую входила и Павлова, — настичь беглянку. Для всех участниц этой погони она закончилась очень плохо — вся пятерка дружно зашла на штрафные круги.

Вперед перед заключительным кругом вырвались Симон, Эберг и Хаузер, шедшие до этого вторым темпом и сохранившие на финальной стрельбе полное самообладание. А Светлана и Евгения, отмотав по два штрафных круга, оказались морально не готовы к тому, чтобы отыграть что-то за счет скорости. Увы, они не справились с давлением в решающий момент гонки, хотя были очень близки к подвигу. Наверняка тренеры теперь будут ссылаться на тяжелые условия итальянского высокогорья, хотя там, судя по всему, тяжело всем. Это было видно, в частности, по Эберг, которая в выгодной ситуации не смогла на финише накатить на Симон и вырвать у нее золото.

Как бы то ни было, теперь наши девушки получат возможность исправиться в воскресенье в эстафете. Напомню, что неделю назад в Оберхофе Павлова, Куклина, Миронова и Кайшева стали четвертыми, несмотря на штрафной круг в исполнении Павловой. По нынешнему состоянию нашей команды медали более чем реальны, хотя для этого надо наконец научиться справляться с давлением в решающие моменты. После Антерсельвы сборная прямиком отправляется в словенскую Поклюку, где 10 февраля смешанной эстафетой стартует чемпионат мира.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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