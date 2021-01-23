Драма Мироновой. Светлана упустила шанс на золото

Россиянка лидировала в масс-старте, но промахнулась двумя последними выстрелами.

Кубок мира

Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Жюли Симон (Франция) — 37.05,5 (3 шт. круга)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 0,2 (1)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 3,5 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) — 9,0 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) — 17,6 (1)

6. Светлана Миронова (Россия) — 29,3 (2)...

11. Евгения Павлова (Россия) — 1.02,4 (2)

12. Лариса Куклина (Россия) — 1.03,0 (1)...

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.52,9 (3)

Россиянки были очень близки к первой в сезоне победе в личной гонке на Кубке мира. Вчерашний успех Александра Логинова в «индивидуалке» показал, что вся наша команда прибавила накануне чемпионата мира. В масс-старте Светлана Миронова с Евгенией Павловой лидировали перед последним огневым рубежом, но, увы, не совладали с нервами. Особенно обидны промахи Мироновой двумя последними выстрелами. В итоге Светлана — шестая. По нынешним временам для сборной России это тоже неплохой результат. Но по тому, как складывалась гонка, ее итог воспринимается скорее как неудача, чем повод для радости.

Команда становится конкурентоспособной

Перед началом соревнований в субботу главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что команда уверенно набирает форму и накануне чемпионата мира собирается исправить последние недочеты на лыжне, которые еще имеют место и мешают нашим разорвать всех конкурентов. «Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, — цитирует Польховского РИА «Новости». — Мы видим на примере других команд, например Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной».

Поводом для оптимистичных заявлений тренера стало попадание трех россиянок в топ-10 в четверг и пятничный триумф Александра Логинова, который провел не самую быструю гонку, но порадовал безупречной стрельбой. Возьми с него пример Миронова или Павлова, мы праздновали бы второе золото подряд. Увы, у девушек не сложилось, и в итоге вместо совершенно реальной двойной победы мы получили всего одну спортсменку в топ-10. К сожалению, это не тот результат, который придаст нашим биатлонисткам уверенности накануне эстафеты и предстоящего чемпионата мира. Хотя, с другой стороны, итоги женского масс-старта — это ни в коем случае не провал.

Исправимся в эстафете?

До второй стрельбы в масс-старте девушки шли очень плотной группой, из которой после заключительной «лежки» сформировалась лидирующая бригада из восьми спортсменок. Среди них находились стрелявшие без промахов Миронова и Павлова — было видно, как они стараются работать вместе. Возможно, сохранись этот тандем до заключительной стрельбы, все для нас было бы намного веселее. Но на первой «стойке» Светлана отстрелялась очень быстро и точно и ушла на дистанцию первой с небольшим отрывом от преследовательниц. Следующий отрезок дистанции Миронова пыталась убежать в отрыв, а четверка догоняющих, в которую входила и Павлова, — настичь беглянку. Для всех участниц этой погони она закончилась очень плохо — вся пятерка дружно зашла на штрафные круги.

Вперед перед заключительным кругом вырвались Симон, Эберг и Хаузер, шедшие до этого вторым темпом и сохранившие на финальной стрельбе полное самообладание. А Светлана и Евгения, отмотав по два штрафных круга, оказались морально не готовы к тому, чтобы отыграть что-то за счет скорости. Увы, они не справились с давлением в решающий момент гонки, хотя были очень близки к подвигу. Наверняка тренеры теперь будут ссылаться на тяжелые условия итальянского высокогорья, хотя там, судя по всему, тяжело всем. Это было видно, в частности, по Эберг, которая в выгодной ситуации не смогла на финише накатить на Симон и вырвать у нее золото.

Как бы то ни было, теперь наши девушки получат возможность исправиться в воскресенье в эстафете. Напомню, что неделю назад в Оберхофе Павлова, Куклина, Миронова и Кайшева стали четвертыми, несмотря на штрафной круг в исполнении Павловой. По нынешнему состоянию нашей команды медали более чем реальны, хотя для этого надо наконец научиться справляться с давлением в решающие моменты. После Антерсельвы сборная прямиком отправляется в словенскую Поклюку, где 10 февраля смешанной эстафетой стартует чемпионат мира.