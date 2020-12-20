Россия выглядит лишней на Кубке мира. Наши девушки выполняют роль статистов

Губерниев предложил 100 тысяч рублей первому, кто выиграет медаль, — но кандидатов пока нет

Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.05,4 (1 штр. круг)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 14,0 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) — 26,9 (1)

4. Маркета Давидова (Чехия) — 33,0 (1)

5. Дениза Херманн (Германия) — 36,6 (2)

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 42,4 (2)

24. Ирина Казакевич (Россия) — 2.52,7 (5)

В австрийском Хохфильцене завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону. Он не только продолжил антирекордную безмедальную серию россиян, но еще и усугубил наши проблемы. Если у парней есть хотя бы теоретические шансы на успешный результат, то наша женская сборная пока что ездит на этапы Кубка в качестве статистов. Пока Норвегия берет одну медаль за другой, а Швеция удивляет весь мир борьбой двух сестер Оберг, россиянки ставят перед собой амбициозные цели — попадание в гонку преследования или масс-старт. Но даже такие задачи оказываются для большинства нерешаемыми.

Россия до последнего рисковала остаться без масс-старта

Долго говорить о последней гонке четвертого этапа не хочется. Российские зрители биатлона могли с большим удовольствием посмотреть на борьбу лидеров Кубка мира, понаблюдать за появлением новых имен и драмой последних рубежей. Если вы болеете за Норвегию, Швецию, Беларусь или Германию — то вам было на что посмотреть.

А вот если вы все-таки болеете за Россию — то здесь приходится смириться с ужасающей действительностью. Можно долго шутить над безмедальной серией россиян, но в ней помимо слабой готовности и ошибок наших спортсменов действительно есть фактор удачи. Точнее, полосы неудачи, которая преследует российскую сборную. Но вот тот факт, что до последнего не было понятно, будет ли Россия представлена хотя бы одной биатлонисткой в масс-старте, — этому никаких оправданий быть не может.

В этом году в гонку с общего старта допускается топ-25 мирового рейтинга и 5 лучших спортсменок текущего этапа. В Хохфильцене выступали все из рук вон плохо — шанса побороться за wild card не было. По результатам общего зачета Кубка мира на масс-старт серьезнее всех претендовала Ирина Казакевич. Она была 17-й до старта этого этапа, но «застрелилась» в спринте и пропустила преследование. В результате она с 24-м местом в «тотале» зацепилась за последний вагон уходящего с сигналом арбитра поезда в масс-старт. Позора страна избежала, и хотя бы одна спортсменка под российским флагом на гонку вышла.

Казакевич выпала из борьбы после первой же стрельбы

У Казакевич был день отдыха, она получила в спринте важный урок и перезагрузилась после того, как на нее раньше времени повесили бремя лидера команды. Воспользовалась ли Ирина подаренным судьбой шансом? В соцсетях часто встречается анекдот о биатлоне. «За кого болеешь?» — спрашивает один товарищ другого. «За Россию!» — гордо отвечает товарищ. «А после первой стрельбы?»

Так и здесь. Ход Казакевич показывает пусть и не топовый, но достаточный хотя бы для борьбы за топ-10. Но вот на стрельбище с нашими девушками случаются невиданные приключения. Причем это не разовая история, провалы на стрельбе повторяются из гонки в гонку. Сначала в спринте у Светланы Мироновой случается некое озарение, после которого она мажет два первых патрона подряд. Затем в гонке преследования Евгения Павлова, которая чисто отработала спринт и, казалось, дала нам шанс рассчитывать на что-то большее, выдала сразу пять промахов.

В масс-старте Казакевич вообще, похоже, забыла, как стрелять. На первом же рубеже она потеряла секунд 20 просто на пристрелку. Ирина допустила обидный промах вторым патроном, после чего стала выцеливать каждый. Мишени закрыла, но в результате потратила больше времени, чем даже за два промаха.

Губерниев предложил 100 тысяч тому, кто остановит антирекорд

Дальше Ирина уже продолжала гонку в туристическом темпе — смысла бороться и изо всех сил умирать на трассе не было никакого. Поэтому за слабый ход попрекать Казакевич не стоит, но вот итоговые пять промахов на четыре рубежа при очень долгом прицеливании вызывают вопросы. Но тренеры, похоже, довольны Ириной и ссылаются на ее статус дебютантки масс-старта.

На интервью после гонки и сама Казакевич выглядела вполне довольной. «Самое интересное было бежать первый круг — суета, какие-то непонятные движения, — поделилась Ирина с «Матч ТВ» своими впечатлениями. — Все было понятно после первого рубежа. Слишком долго копалась, взяла дополнительный патрон, потому что была осечка. Нужно работать более аккуратно. Первый круг был очень медленным. Первую дистанцию шли чуть ли не пешком. Потом был более высокий темп».

Казакевич и правда достойна уважения, что в дебютный год единственная из всей команды попала в первый же масс-старт сезона. Но вот эмоциональной выдержки и уверенности в себе ей не хватает. Как, впрочем, и всей сборной.

Именно слабая психологическая готовность выглядит пока что главной причиной неостанавливающейся антирекордной серии без медалей. Сегодня уже 39-я гонка, но был вполне осязаемый шанс побороться хотя бы за бронзу у Александра Логинова. В очередной раз помешала стрельба — Логинов стушевался именно в тот момент, когда понял, что стоит на кону.

Непонятно то ли в шутку, то ли всерьез Дмитрий Губерниев вместе с руководством «Матч ТВ» пообещал денежный приз в 100 тысяч рублей первому россиянину, который выиграет медаль. Иронично добавив, что ожидает вручения подарка в 2021 году — в этом гонок уже не будет.