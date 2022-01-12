В Рупольдинге решится все: и сколько россиян поедет на Олимпиаду, и кто именно. Накатывает важнейший этап

Ждем ключевую драку перед Пекином. Ставки высоки как никогда.

Оберхоф принес нам много хлопот. Благо — приятных. Хотя после ковида у Эдуарда Латыпова ждать их могли только самые отъявленные оптимисты.

Конкуренция обострилась до предела

Однако первый в 2022 году этап, вопреки всему, получился прорывным. Александр Логинов впервые в сезоне победил, Максим Цветков совершил героический прорыв на 40 мест в преследовании (да и в смешанке был очень хорош), Антон Бабиков с Кристиной Резцовой выиграли сингл-микст, и теперь чудо, о котором в начале сезона никто всерьез даже не говорил, осязаемо: Россия имеет шансы отправить в Пекин максимальную квоту для мужской сборной.

Это было бы очень в тему, потому что внезапно конкуренция обострилась до предела. Не обсуждаются разве что места Логинова и Латыпова. Невключения в состав молодого, но бойкого и очень быстрого Даниила Серохвостова тоже не поймут. А вот дальше — страшная путаница. Внезапно хорош Цветков, на которого еще в ноябре ставили меньше, чем на победу «Спартака» в чемпионате России. Ожил его партнер по золотой эстафете-2017 Бабиков, и Антон со своей стрельбой — уверенный кандидат на индивидуалку. Есть еще Карим Халили, еще в декабре ходивший твердым олимпийцем, но он ушел в тень Цветкова и Бабикова в Оберхофе. Александр Поварницын — явный аутсайдер в борьбе за Китай, но если вдруг он зажжет на этой неделе, то все может снова перевернуться.

Заявить о своих амбициях

Окончательную точку в спорах по составу поставит именно Рупольдинг. После него будет объявлен олимпийский состав. В конце декабря Виктор Майгуров анонсировал пресс-конференцию на 17 января, так что, если ничего не изменится, в понедельник все карты будут вскрыты.

Помимо внутренних разборок, нам, естественно, предстоят и внешние. Если мужская сборная ударно проведет эту неделю, то в Пекин поедут не пять, а шесть спортсменов. Для этого нужно успешно выступить в спринте. А еще лучше — победить в эстафете. Это практически наверняка позволит нам настичь Германию и Швецию в зачете по итогам двух сезонов. С одной стороны, несколько облегчает задачу решение норвежцев освободить от предстоящих стартов братьев Бе, Штурлу Лагрейда и Ветле Шостеда Кристиансена. С другой, шведы во главе с Себастьяном Самуэльссоном и немцы на домашней трассе будут не менее мотивированы. Не знаю, станет ли Рупольдинг-2022 триумфальным для нас, но нет сомнений, что он будет безумно горячим и интригующим.

По женской сборной все гораздо проще. Глобальных вопросов всего два: закрепится ли на околоподиумных рубежах Кристина Резцова и способны ли все остальные добавить в принципе? Ульяна Нигматуллина и нынешняя Светлана Миронова не выглядят спортсменками, которые даже в удачный день могут претендовать на медали. Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Настя Шевченко — тем более. Возможно, если кто-то из последней тройки провалится, на Олимпиаду возьмут лучших с Кубка IBU. Ту же Ларису Куклину. Хотя глобально это вряд ли что-то поменяет. Самый очевидный шанс женской сборной в Пекине — эстафета. И хорошо бы заявить о своих амбициях в ней уже в Рупольдинге. Это и для уверенности важно, и остальные пусть опасаются.

Расписание этапа

12 января, среда

16.30 Женщины. Спринт

13 января, четверг

16.30 Мужчины. Спринт

14 января, пятница

16.30 Женщины. Эстафета

15 января, суббота

16.30 Мужчины. Эстафета

16 января, воскресенье

14.45 Женщины. Гонка преследования

16.45 Мужчины. Гонка преследования

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.