Первая медаль сезона от девушек! Неожиданный подиум в эстафете спасает карьеру Шашилова?

На огонь критики наши девушки ответили долгожданным призовым местом в Хохфильцене.

Кубок мира. Хохфильцен

Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 01:13.52,5 (1 шт. круг + 8 доп. патронов)

2. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова) — отставание 29,1 (0+10)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) — +59,2 (0+14)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 33.52,0 (1)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — 32,1 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 38,3 (2)...

10. Василий Томшин (Россия) — 50,5 (0)...

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 53,7 (3)...

17. Александр Логинов (Россия) — 59,3 (3)...

20. Карим Халили (Россия) — 1.11,0 (1)..

34. Александр Поварницын (Россия) — 2.26,3 (2)

В австрийском Хохфильцене продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня на старт выходили мужчины в гонке преследования, а также женщины со второй в сезоне эстафетой. В преследовании у нас были отличные шансы попасть на пьедестал, но помешали спешка на последнем рубеже, а также сложности с адаптацией к альпийскому высокогорью. От женщин с учетом всех сложностей вокруг команды Михаила Шашилова мало кто ждал успеха, тем приятнее серебряная медаль. Первая от девушек в олимпийский сезон! Поможет ли такой эмоциональный импульс Светлане Мироновой и остальным преодолеть полосу неудач?

Васнецова удачно заменила Куклину

На гонку команда Михаила Шашилова выходила приободренная гарантией поддержки от главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Он сказал журналистам, что в СБР даже не задумывались о кадровых изменениях в женской команде. Настроение у Михаила улучшилось, и перед стартом он едва ли не сиял. Что важнее — Шашилов решился на замены. Лариса Куклина сама понимает, что у нее сейчас не все в порядке. После того как она пролетела мимо гонки преследования, в своем Instagram написала, что перечитывает во время Кубка мира пьесу Максима Горького «На дне». Вместо Ларисы поставили Валерию Васнецову и доверили ей первый этап. В чем Васнецовой точно не откажешь, так это в желании и борьбе. Она отдала всю себя на трассе и упала после гонки без сил. «Это был тот день, когда все шло так, как надо, большое спасибо сервису», — отметила она после гонки.

По стрельбе есть претензии к скорости, но главное — отработала с двумя дополнительными и передала эстафету пятой. Светлана Миронова шла не по своей раскладке и ходом так не впечатляла, как Васнецова, зато обошлась без проблем на «лежке». «Стойка» у Светланы всегда была больным местом, так что закрыть из восьми в ее случае — не худший расклад. Как объяснила сама Миронова, помешал ветер, старалась выцеливать последним выстрелом наверняка. Главное — оставались в лидерах, после чего за нас вышла Ульяна Нигматуллина. От нее не понимаешь, чего ждать: в стрельбе она, как правило, стабильна, но ходом ее укатывают даже биатлонистки из Китая. Сейчас все наоборот. На стойке она напугала всю страну, едва не отправив команду на штрафной круг, зато на лыжне отыграла несколько позиций и дала шанс смотреть даже на второе место.

Резцова справилась с ролью финишера

Нигматуллина извинилась за то, что потрепала всем нервы, и рассказала о сложностях при подходе к рубежу — из-за них и проблемы со стрельбой. Но и похвалить себя не забыла. «Почему вы не спрашиваете, что случилось с француженкой и австрийкой, может, я хорошо прошла трассу?» — иронизировала Ульяна. В итоге Швеция к моменту выхода на трассу Кристины Резцовой была уже чересчур далеко. От Кристины требовалось не заиграться с эмоциями и отработать чисто. Она не так давно дебютировала на таком уровне, и тут ей дают пройти последний этап. На это тренерское решение Резцова отшучивалась. «Какая разница, какой выходить, я об этом не думаю», — говорила Кристина и все же наверняка лукавила. В глазах чувствовалось, что желание у девушки бьет через край. Особенно это было видно на последней стрельбе. «Я на своем этапе не переживала так, как за финиш», — пошутила Васнецова.

Резцова заметила, как Ханна Эберг зашла на круг, и попыталась отстрелять максимально быстро. Едва это не стоило нам всем серебра, ведь уходила на финиш Кристина на грани круга. Наше счастье, что и Франция совладать с собой не смогла, и при всех тех проблемах, которые у нас есть, мы вторые. Медаль сейчас для женской сборной — едва ли не спасительная пилюля, которая наверняка должна взбодрить Миронову с компанией перед Олимпиадой в Пекине. Надо, конечно, понимать, что сегодня был сложный день у лидеров: за Белоруссию отказалась бежать Динара Алимбекова, второй состав у Норвегии, не задалась гонка у Германии — в Китае такого точно не будет. И все же подиум наш, а проблемы конкурентов — не наша забота. Так что радуемся промежуточному успеху, признаем верный ход Шашилова и настраиваемся на пасьют. Хорошо бы завтра закрепиться на этой волне и хотя бы обозначить свой новый статус. Ждать медали с учетом спринта будет наивно.

Томшин повторил рекорд Антона Шипулина

Мужская команда — это пока что история об упущенных возможностях. В кои-то веки у нас действительно сильный коллектив и сразу два лидера, способных бороться с мировой элитой. Александр Логинов и Эдуард Латыпов заходили на преследование с хороших позиций и обязаны были бороться за медали. Латыпов осложнил свое положение еще на первом этапе, в то время как Логинов половину гонки провел практически идеально и мог зацепиться даже за первое место при определенных раскладах. Но промах на третьей стрельбе и два штрафных круга перед финишем — и уже за цветочную церемонию шансов побороться не осталось. Что обиднее, так это реакция на неудачу Александра. Он перестал бороться и последний круг провел сильно слабее остальной гонки. Либо действительно устал, либо же потерял мотивацию и сражаться за каждую позицию смысла не видел. И все же тренер его по итогам гонки похвалил.

«У Логинова есть проблемы со «стойкой», которые он не может пока решить. Я вижу, что он старается, но пока не получается», — сказал Юрий Каминский. Специалист по стрельбе Максим Максимов сказал, что на стрельбу жалуются практически все наши ребята. Причина — не хватает кислорода на рубеже после затяжных австрийских подъемов. Это помешало Латыпову, в самый ответственный момент его «передернуло». Установка была работать быстро, и в случае с Александром она не сработала. Зато здорово все вышло у Василия Томшина! Он лучший по скорострельности и выдал первое время без учета ожидания выхода на старт. Василий стартовал 47-м и отыграл 37 позиций, финишировав в топ-10. Это рекорд для российских биатлонистов, последний раз подобное удавалось только Антону Шипулину. Но чтобы добраться до депутата Госдумы РФ, Томшину хорошо бы добавить и ходом. На лыжне он 26-й — в 51 секунде от Йоханнеса Бе. Карим Халили и Александр Поварницын заходили на трассу в последних номерах и дерзостью как у Томшина не отметились.