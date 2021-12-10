Александр Логинов занял четвертое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшая из наших девушек Ирина Казакевич — только 19-я.

Кубок мира. Хохфильцен. Спринт

Женщины

1. Анна Сола (Белоруссия) — 20.44,4 (0)

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 46,8 (2)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 50,3 (0)...

19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.40,8 (1)...

22. Кристина Резцова (Россия) — 1.41,5 (2)...

30. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.56,7 (2)...

38. Светлана Миронова (Россия) — 2.16,3 (2)...

45. Валерия Васнецова (Россия) — 2.22,2 (2)...

64. Лариса Куклина (Россия) — 2.51,2 (2)

Мужчины

1. Йоханнес Кюн (Германия) — 26.05,0 (1)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 14,3 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 20,5 (0)...

4. Александр Логинов (Россия) — 22,0 (1)

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 41,4 (2)...

25. Карим Халили (Россия) — 1.03,5 (0)...

47. Василий Томшин (Россия) — 1.39,1 (2)...

54. Александр Поварницын (Россия) — 1.44,2 (3)..

63. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.10,6 (3)

Хохфильцен традиционно засыпал биатлонистов снегом. Накануне гонки была метель, о которой в день старта напоминали красиво припорошенные елки вдоль трассы. А вот ветер не успокоился, и это создало непростые условия для стрельбы. Секрет, как справляться с порывами, похоже, разузнали в сборной Белоруссии. Анна Сола в блестящем стиле выиграла спринт, проведя одну из лучших гонок в карьере. Динара Алимбекова заняла восьмое место. У мужчин тоже из всей первой «десятки» по итогам спринта только два белоруса — Антон Смольский и Дмитрий Лазовский — сумели отстрелять на «ноль». Причем Смольский впервые в карьере поднялся на подиум и занял третье место.

Позовут ли Бабикова на эстафету?

Логинов преподнес приятный сюрприз. Видно было, что Саша набирает форму еще в Эстерсунде. Но тут он вообще выдал первый круг с абсолютно лучшим лыжным ходом. Быстрее Самуэльссона, братьев Бе, Жаклена и других монстров мирового биатлона! Потом Саша чуть сбавил, но все равно до последнего претендовал на награду. Даже с одним промахом, что для Логинова особенно ценно.

На последнем круге Саша боролся секунда в секунду с Жакленом. Тогда казалось, что это схватка за бронзовую награду. И Логинов, который бежал позже и имел возможность ориентироваться по времени француза, воспользовался ей сполна. На финише Саша вырвал у очень быстрого француза полторы секунды и еще несколько минут оставался в статусе призера. Пока не прибежал белорус Антон Смольский — главная сенсация этой гонки! Антон сумел отработать на «ноль», и хотя был заметно медленнее лидеров, все равно забрался на свой первый в карьере подиум. Чем не пример для нашего Карима Халили — тоже не самого быстрого биатлониста, но отличного снайпера. Вот только Карим пока не в форме и с «нулями» не попал даже в топ-20.

А вот Эдуард Латыпов снова доказал, что физически готов отлично. На лыжне он сейчас сильнейший из наших, даже чуть быстрее Логинова. Хотя по чистому времени прохождения трассы они в этот раз были очень близки, всего в двух секундах. 20 секунд проигрыша лидеру на лыжне — это достойно. Что и позволило Эдику даже с двумя промахами забраться в топ-10. Отличный плацдарм, чтобы в гонке преследования попробовать забраться повыше.

А вот Даниил Серохвостов, к сожалению, в преследование не попал, и это уже второй раз подряд. После шикарной эстафеты Даня никак не может найти стабильность. Четыре промаха — это слишком для Кубка мира. И теперь Юрию Каминскому предстоит решить непростую задачку: кого ставить в эстафету? Василий Томшин с Александром Поварницыным были немного выше, но не залезли даже в топ-40.

Есть идея позвать на эстафету феерившего на Кубке IBU Антона Бабикова, у которого все равно гонок в этот уик-энд нет. Но Каминский на этот вопрос пока предпочел не отвечать.

Неприятный сюрприз за два месяца до Олимпиады

У женщин все, как мы уже привыкли, выглядело почти безнадежно. Порадовала разве что Ирина Казакевич, которая наконец начала оправдывать тренерские авансы. Место в топ-20 с одним промахом — это «нормальный средний результат», как назвала его сама Ира. По нынешним временам с таким результатом можно стать даже лучшей в сборной.

Про остальных даже говорить особенно нечего. Некогда быстрейшая лыжница Светлана Миронова проигрывает ходом около полутора минут и с двумя промахами с трудом попадает в топ-40. Для Мироновой это удручающий результат, потому что такой великолепной техники лыжного хода нет в нашей команде больше ни у кого. А когда пропадает ход, в совокупности с нестабильной стрельбой мечтать о хороших результатах вообще не приходится.

Лариса Куклина — лучший снайпер в сборной — настреляла два круга штрафа и не попала в преследование. Тут, конечно, грех не вспомнить о лучшей юниорке Анастасии Шевченко, которую никак не вызовут с Кубка IBU.

Проблема даже не в странной форме Куклиной, Мироновой и остальных — в конце концов, мировые лидеры норвежки и итальянки сейчас тоже не феерят. А в том, что никаких внятных объяснений, что происходит, похоже, ни у кого нет. И нынешние результаты никак не были запланированы, а скорее неприятный сюрприз всего за два месяца до Олимпиады.