Логинова хватило только на полгонки. Александр снова дрогнул, когда забрезжила медаль

В итоге лидер нашей сборной — десятый. И это по нынешним временам почти триумф

Четвертый этап Кубка мира

Хохфильцен (Австрия)

Масс-старт. Мужчины

1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 промахов)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)

4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)

5. Эмильен Жакелен (Франция) —22,4 (2)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)

10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)

20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)

21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)

23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3).

На отсечке 7,1 км хотелось ущипнуть себя. Лидировал Александр Логинов. Как же давно мы не видели российских биатлонистов на верхней строчке! Пусть даже промежуточной.

8 км: Логинов в тройке с братьями Бе.

Мужской масс-старт в Хохфильцене: Россия в 38-й раз осталась без медалей

На стойку Александр приехал вторым, всего в 0,6 от Йоханнеса. Так близко личное призовое место от нашего чемпиона мира в этом сезоне еще не было.

Но первым же выстрелом он промахнулся. А потом еще и пятым. С двумя кругами Логинов сразу же отлетел в конец второго десятка без каких-либо шансов на медаль. С одним рассчитывать на что-то еще было бы возможно.

Заключительную стрельбу, на которой на Александра уже ничего не давило, подопечный Александра Касперовича отработал блистательно. Исполни все то же на первой стойке — железно была бы медаль. И, судя по сегодняшнему ходу Логинова, вполне вероятно, золотая. Но лидер нашей сборной не совладал с нервами. Увы, в контактных гонках такое с ним случается частенько. Вот спринт, где бежишь сам по себе и не чувствуешь дыхания соперников, у него заходит хорошо. А когда все плечом к плечу и пора решающей стрельбы — начинаются проблемы. У Антона Шипулина все было наоборот. Он, наоборот, любил преследования, масс-старты и эстафеты, а вот со спринтами дружил далеко не всегда. Разные люди, разные темпераменты.

Как бы то ни было, этот масс-старт — лучшая пока гонка в сезоне для Логинова. У него, по крайней мере, пятый ход. На одном уровне с Самуэльссоном и Тарьеем Бе. Это вселяет надежду на будущее. Если скорость у Александра наконец прорезалась и это была не разовая акция, то после Нового года он точно будет биться за места выше десятого.

Про остальных наших сказать такого нельзя. Сразу четверо россиян пробились в масс-старт, но лишь Логинов занял место выше 20-го. Гараничев с нынешним ходом даже с идеальной стрельбой не попал бы в топ-15, Елисеев разобран — и это ясно всем уже давно, а Латыпов, который впервые выступает в Кубке мира в таком объеме, похоже, просто подустал.