Логинова хватило только на полгонки. Александр снова дрогнул, когда забрезжила медаль
Четвертый этап Кубка мира
Хохфильцен (Австрия)
Масс-старт. Мужчины
1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 промахов)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)
4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)
5. Эмильен Жакелен (Франция) —22,4 (2)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)
10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)
20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)
21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3).
На отсечке 7,1 км хотелось ущипнуть себя. Лидировал Александр Логинов. Как же давно мы не видели российских биатлонистов на верхней строчке! Пусть даже промежуточной.
8 км: Логинов в тройке с братьями Бе.
Мужской масс-старт в Хохфильцене: Россия в 38-й раз осталась без медалей
На стойку Александр приехал вторым, всего в 0,6 от Йоханнеса. Так близко личное призовое место от нашего чемпиона мира в этом сезоне еще не было.
Но первым же выстрелом он промахнулся. А потом еще и пятым. С двумя кругами Логинов сразу же отлетел в конец второго десятка без каких-либо шансов на медаль. С одним рассчитывать на что-то еще было бы возможно.
Заключительную стрельбу, на которой на Александра уже ничего не давило, подопечный Александра Касперовича отработал блистательно. Исполни все то же на первой стойке — железно была бы медаль. И, судя по сегодняшнему ходу Логинова, вполне вероятно, золотая. Но лидер нашей сборной не совладал с нервами. Увы, в контактных гонках такое с ним случается частенько. Вот спринт, где бежишь сам по себе и не чувствуешь дыхания соперников, у него заходит хорошо. А когда все плечом к плечу и пора решающей стрельбы — начинаются проблемы. У Антона Шипулина все было наоборот. Он, наоборот, любил преследования, масс-старты и эстафеты, а вот со спринтами дружил далеко не всегда. Разные люди, разные темпераменты.
Как бы то ни было, этот масс-старт — лучшая пока гонка в сезоне для Логинова. У него, по крайней мере, пятый ход. На одном уровне с Самуэльссоном и Тарьеем Бе. Это вселяет надежду на будущее. Если скорость у Александра наконец прорезалась и это была не разовая акция, то после Нового года он точно будет биться за места выше десятого.
Про остальных наших сказать такого нельзя. Сразу четверо россиян пробились в масс-старт, но лишь Логинов занял место выше 20-го. Гараничев с нынешним ходом даже с идеальной стрельбой не попал бы в топ-15, Елисеев разобран — и это ясно всем уже давно, а Латыпов, который впервые выступает в Кубке мира в таком объеме, похоже, просто подустал.
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