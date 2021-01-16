Гонка надежды! Россиянки со штрафным кругом стали четвертыми в эстафете

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвертое место в эстафетной гонке Оберхофа.

Кубок мира. Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — 01:14.31,5 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина) — отставание 17,4 (0 + 9)

3. Швеция (Мона Брорссон, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 35,7 (0 + 5)

4. Россия (Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 42,5 (1 + 7)

Для России эстафета удивительна хотя бы потому, что ровно половина квартета на словах не горела желанием либо была не готова в ней участвовать. Евгения Павлова жаловалась на усталость и говорила, что она не робот, чтобы бежать все гонки подряд. А Лариса Куклина охарактеризовала свое состояние словом «никакое» и, наоборот, сказала, что набрать форму сможет только через старты. Вопрос только, стоит ли набирать ее именно через эстафету, где от тебя зависит результат еще троих человек?

Но особых вариантов у тренерского штаба и не было. Из приехавших в Оберхоф спортсменок квартет сильнейших был очевиден. Можно только пофантазировать, что могла бы показать здесь, например, Татьяна Акимова, которая на этапе Кубка IBU выиграла уже два спринта подряд. Но по непонятным причинам Акимова остается на Кубке IBU, а наша сборная на Кубке мира продолжает собирать эстафетный состав буквально по сусекам. И даже если в таком составе мы можем бороться за медаль, да еще и с кругом, то, что будет, если приедет усиление?

Павлова: наверное, нужно было пропускать эстафету

У норвежек эстафету начинала Ингвид Тандревольд — то есть спортсменка, за которую еще пару дней назад было очень страшно. В спринте после второй стрельбы она была вынуждена сойти с дистанции и покинула стадион на скорой. Обследование показало, что это был приступ мерцательной аритмии. Но мужественная Тандревольд не стала ничего пропускать и вышла на старт эстафеты. Правда, для норвежцев, возможно, было бы лучше, если бы она этого не делала.

Уже на первой стрельбе Тандревольд чуть не схватила штрафной круг. В то время как Павлова быстро и точно закрыла все мишени и ушла на дистанцию вообще первой. И лидировала почти весь второй круг, не давая обойти себя даже француженке и итальянке. Возможно, поэтому на стрельбе Женю настигло головокружение от успеха? Иначе объяснить штрафной круг на «стойке» от признанного снайпера сложно.

В общем, после круга Павлова передала эстафету на уже почти привычной для нас десятой позиции и с 47-секундным отрывом от лидеров. В принципе, столько мы, бывало, проигрывали и без всякого круга штрафа. То есть на лыжне Женя боролась вполне достойно, совсем немного отстав от лидера по скорости Тандревольд. И именно благодаря этому для Ларисы Куклиной еще не все было потеряно. Но после гонки Женя снова дискутировала с тренерским штабом.

— У меня ноги затряслись, наверное, нужно было пропускать эстафету, — сказала Павлова в эфире «Матч-ТВ». — Но в нашей команде это не оговаривается.

Кручинкина не стала помогать исторической родине

Куклина свою функцию выполнила блестяще. Всего один доппатрон на две стрельбы — и вот сборная России снова в борьбе за медали! Куклина проиграла на передаче всего 35 секунд, а ведь впереди были две наши сильнейшие биатлонистки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Миронова на своем этапе сделала максимум — не получила штрафного круга и показала фирменную скорость. Да, мы заметно уступали олимпийским чемпионкам из Белоруссии и немкам, но не будем забывать о штрафном круге в пассиве. Когда вообще такое было, чтобы с таким багажом сборная России до последнего этапа претендовала на награды? А Миронова на заключительном круге просто феерила, отцепив от себя чешку Маркету Давидову и едва не догнав младшую из шведских сестер Эберг. В такой компании и ушла на свой этап Кайшева.

Для Ульяны эта битва была чуть ли не важнее всего. После успеха в смешанке на прошлом этапе это был ее шанс закрепиться хотя бы в статусе эстафетного бойца. Пусть в личных гонках по-прежнему далеко не все получается, но красивый финиш этой адреналиновой эстафеты искупал все. Да еще и в личный Ульянин юбилей — ровно 10 лет со дня ее победы на Юношеских Олимпийских играх в Инсбруке.

Кайшева — единственная из наших! — обошлась вообще без дополнительных патронов. Но даже это не подарило нам шанса в борьбе за медали. Разве что если бы лидировавшая за Белоруссию Елена Кручинкина вдруг решила помочь исторической родине. Но на «стойке» Кручинкина собралась и обошлась без круга, сохранив для олимпийских чемпионок медаль. А немка Пройсс и шведка Ханна Эберг — также чемпионка Пхенчхана-2018 — были безупречны и в стрельбе, и на лыжне. Отыграть у них даже небольшую фору было нереально.

Но Ульяна пыталась! Реально пыталась отыграть около 13 секунд на круге у олимпийской чемпионки. И пусть даже не получилось, но сама попытка стоила дорогого. Это четвертое место однозначно каждая из наших девчонок может записать себе в актив. У нас впервые в сезоне получилась эстафета, где не было слабого звена. И каждая совершила собственное преодоление. Перед чемпионатом мира это была действительно гонка надежды.