Миронова и Кайшева проигрывают Акимовой, не выступавшей три года. Нужны ли они сборной?

Тренеры накануне четвертого этапа Кубка мира перетрясли состав, но без кардинальных перемен не обойтись

Этап Кубка мира. Женщины. Спринт

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 19.38,0 (1)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) —7,6 (0)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 24,6 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) — 25,1 (1)

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,4 (1)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 29,4 (1)...

18. Евгения Павлова (Россия) — 1.05,3 (0)...

25. Анастасия Гореева (Россия) — 1.24,5 (1)...

33. Татьяна Акимова (Россия) — 1.32,0 (2)...

39. Светлана Миронова (Россия) — 1.40,8 (3)...

48. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.48,1 (3)...

61. Ирина Казакевич (Россия) — 2.11,9 (4).

В австрийском Хохфильцене продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону — на этот раз на спринтерский старт вышли девушки. Из-за неудачных результатов и давления вокруг продолжающейся антирекордной серии россиян без медалей тренеры перетрясли состав на эту гонку. Не сказать, что результаты стали сильно лучше, но зато появилось больше информации не только о лидерах, но и о резерве сборной. Больше всего удивила Татьяна Акимова. Она почти три года не соревновалась и в первой же гонке выдала третий результат в команде. Хорошо показала себя молодежь, но лидеры уже который старт не оправдывают свой статус.

Казакевич хорошо начала, но дрогнула на стрельбе

Девушкам не удалось преодолеть ужасающую серию безрезультативных гонок сборной России — теперь их уже 35. Но, по правде говоря, на женский спринт мы и не очень рассчитывали — в условиях, когда шведки и норвежки показывают невероятные скорости, а наши девушки не могут найти для себя как психологические, так и ментальные кондиции, мечты о медалях выглядят ненаучной фантастикой. Гораздо более реалистичные задачи — это борьба за топ-10 и топ-20. Помимо борьбы за гонку преследования, на этом этапе разыгрываются квоты на первой в сезоне масс-старт. И пока что ни одна из россиянок себе участие в нем не гарантировала.

Выше прочих перед стартом была Ирина Казакевич — на 17-й позиции рейтинга. И она вначале неплохо шла по дистанции, показывая на лыжне промежуточный третий результат, но два промаха на стрельбе — и о притязаниях на высокие места можно было забыть. Дальше упал и темп хода, а на стойке Ирина выдала еще два промаха. Итог — пожалуй, худшая гонка для Казакевич за долгое время. Она 61-я и не попала в гонку преследования — ужасающий итог.

Возможно, Ирина не справилась с высокими от себя ожиданиями. Не совсем корректная ситуация, когда лидером сборной становится дебютантка, — и в результате Казакевич дрогнула. «Нас предупреждали, что здесь тяжелый подход, да и предыдущий этап был здесь же. Но не удалось поймать ритм, почувствовала, как захлестывает тебя. Не смогла успокоиться, все тело дернулось — и так дважды промахнулась», — объяснила потом в эфире «Матч ТВ» Казакевич свой провал на стрельбище.

Лучшие из россиянок — Павлова и Гореева

Неготовность на рубеже и у Мироновой. Светлана промахнулась двумя первыми патронами, после чего выдала долгую паузу. Перевела дух и дальше стреляла чисто, но все же допустила один промах на стойке. Три промаха при практически идеальных условиях без ветра — вряд ли с такими результатами можно рассчитывать на достойное выступление. «Я уже акклиматизировалась, вроде нормально работала, — отметила Миронова. — На этом этапе у меня просто антифантастическая лежка — не знаю почему. Поэтому остановилась после двух выстрелов, чтобы оценить ситуацию. Происходит некое смещение, мажу из гонки в гонку. Но надо найти сначала причину проблемы».

Обиднее всего, что Миронова постепенно набирает на лыжне — ходом она сегодня показала себя действительно неплохо. Но опять же — при такой стрельбе все усилия на трассе нивелируются за секунды. А вот Евгения Павлова, наоборот, не очень хорошо бежала, зато единственная из наших отработала чисто. И с нулем она уверенно стала лучшей из наших, хотя и пожаловалась в интервью после гонки на плохое самочувствие и проблемы с восстановлением. «Ходом у меня далеко не все получилось, резко пришла вялость в ногах. Поэтому как смогла, так отработала, — сказала Павлова. — Акклиматизация только началась, поэтому серьезной работы мы пока не делали».

Сейчас Павлова — главный российский шанс попасть в масс-старт. Казакевич после своего провала опустилась на 23-е место, с которого ее наверняка подвинут после гонки преследования. А Евгения может рассчитывать на гонку с общего старта по дополнительной квоте за результаты на этом этапе. Как и Анастасия Гореева. От дебютантки сборной мало кто чего ждал в первой же гонке, но она допустила всего один промах и достойно выглядела на трассе. По ее словам, тренеры попросили не провалиться и попасть в гонку преследования. Итоговое 24-е место с отставанием примерно в полторы минуты позволяет рассчитывать завтра как минимум на борьбу. Анастасии, скорее всего, будет достаточно попасть в топ-15, чтобы выиграть квоту на масс-старт.

«Очень соскучилась по биатлону, — сказала после гонки Гореева. — Выходила с мыслью получить удовольствие от гонки. Правда, все пошло не по плану — с первых метров сломала палку, и меня это выбило немного».

В сборной нужны замены — текущий состав не конкурентоспособен

Надо сказать, пока россияне радуются попаданиям в двадцатку лучших, норвежки снова занимают весь пьедестал. Вновь победила главная звезда скандинавов Тирил Экхофф, второе и третье места — у молодых Ингрид Таннреволь и Марты Ольсбу Ройселанн. Следом за норвежками шведки, рядом с ними Белоруссия, Германия и Италия.

Правда, гандикап с прошлых сезонов и высокий средний уровень команды все еще держат нас на плаву в зачете Кубка наций — пока что на наше пятое место, которое гарантирует максимальную заявку на этапы Кубка мира, никто всерьез не претендует. Тем же австрийкам не хватает стабильности, а также хороших результатов от второго эшелона — у других сборных часто весь результат дают лидеры.

У нас же, наоборот, лидеры — это главная проблема сборной. По сути, статус лидера той же Светланы Мироновой уже номинальный. С такими результатами она не может вести за собой команду, и не совсем понятно, стоит ли ее ставить на эстафету. А Ульяне Кайшевой, которая, видимо, до сих пор не нашла для себя мотивации, возможно, стоит поработать на этапах Кубка страны.

Тренерский штаб уже показал решимость, когда отправил домой Тамару Воронину и не стал настаивать на выступлении с травмой Ларисы Куклиной. Вместо них в Хохфильцен приехали та же Гореева и Татьяна Акимова и пока точно погоды не испортили.

Акимова так и вовсе почти три года не соревновалась на высоком уровне — последний раз она выходила на старт в феврале 2018-го, в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане. Она брала вынужденный перерыв в спорте, чтобы родить ребенка, и сейчас в первой же гонке она выдала неплохой ход и могла бы даже побороться за десятку, если бы не обидные два промаха. Может, стоит тогда и дальше подключать молодежь? Ведь хуже, чем сейчас выступают те же Кайшева и Миронова, все равно выступать сложно.