Россия выдала лучший этап за несколько лет. Так бы на чемпионате мира

Наши биатлонисты выходят на пик формы — главное, чтобы не раньше времени.

Кубок мира. Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.44,3 (1 шт. круг)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 31,3 (2)

3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 49,1 (3)

5. Арнд Пайффер (Германия) — 49,1 (2)

...19. Александр Логинов (Россия) — 1.48,6 (4)

...20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.48,9 (5)...

...28. Матвей Елисеев (Россия) — 3.17,8 (3)...

...30. Евгений Гараничев (Россия) — 4.11,6 (7)

Сборная России стремительно набирает обороты перед чемпионатом мира. Три медали за этап — два «золота» и «бронза», а также в целом неплохие результаты в безмедальных гонках позволяют надеяться на высокие места через две недели на чемпионате мира в Словении. При этом россиянам все же не хватало стабильности, а крутая форма непосредственно перед ЧМ может обернуться неудачей на главном старте. Особенно сложно стало оценивать итоги этапа в Антесельве и состояние российской команды после последнего дня соревнований — золотой эстафеты от наших девушек и полного провала от парней в масс-старте.

?ROUNDING INTO FORM?



Johannes Thingnes Boe puts down a statement victory in the @biathlonantholz mass start ahead of @quentinfillon and @jakov_fak ?



Read the race recap here: https://t.co/3sysfKs3qp

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?Manzoni/IBU #biathlon #ANT21 pic.twitter.com/ZnTDqqTds5 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

После «бронзовой» эстафеты у россиян не было сил бороться

Американские горки — именно на этот аттракцион больше похожи эмоции от просмотра российского биатлона. Стоит только дать шанс ребятам и начать верить в возрождение, как реальность бьет помощнее и уносит в пике. Масс-старты никогда не были сильной стороной россиян, но вот и места в третьем десятке от вчерашних доминаторов эстафеты — это неприятно. Нашей команде серьезно не хватает глубины состава. У норвежцев, французов и немцев в случае провала лидера всегда есть кому поддержать из вторых номеров. Но у россиян, если не идет у Александра Логинова, чаще всего проблемы будут у всей сборной.

Так в мужском масс-старте практически при штиле «застрелились» друг за другом и Логинов, и Елисеев, и Латыпов. Отдельной строкой идут результаты Евгения Гараничева. Ходили слухи, что именно по итогам масс-старта будут принимать решение о шансах выступления призера Олимпиады на чемпионате мира. И, судя по всему, эти шансы не очень высоки — Гараничев был плох как в стрельбе, так и ногами. Семь промахов на четыре рубежа, обижаться после такого на решение о отправить Евгения на чемпионат Европы точно не стоит. Наоборот, тренеры проявили либеральность и оставляют Гараничеву шанс вернуться в основу.

По Елисееву, Логинову и Латыпову, безусловно, вопрос о попадании или непопадании на чемпионат мира, конечно, не стоял, но и их неудача в масс-старте не должна пройти бесследно. Хочется надеяться, что тренеры сделают из нее правильные выводы. Ключевая мысль очевидна — физически и эмоционально ребят не хватает на несколько сильных гонок подряд в условиях сурового расписания. Об этом заявил, в частности, Матвей Елисеев. «Просто нечем бороться было сегодня, не было сил, — заявил он в интервью «Матч ТВ» после старта. — Вчера сильно выложился больше, чем мог себе позволить». В Поклюке это обязательно станет проблемой. Приятно, что накануне ребята выложились в эстафете по максимуму, но ведь масс-старт — ровно такая же по статусу и важности гонка Кубка мира.

Тренерский штаб не поддавался эмоциям

Только что конкретно делать — не ясно, потому что большого резерва у нас нет, и играться с составами при плотном расписании чемпионата мира мы позволить себе не можем. Но впадать в панику, что, кроме Логинова и Мироновой, у нас нет вообще никого, тоже больше не стоит. Итальянский этап здорово провели почти все россияне, за исключением разве того же Гараничева. Включение в состав на эстафету Антона Бабикова многие критиковали, а он принес России задел на медаль. Евгению Павлову предлагали убрать из основы, а она показала лучший эстафетный этап из наших. Ульяне Кайшевой припоминали осенние интервью про отсутствие целей на сезон, но она выдала потрясающий эстафетный финиш. Теперь по крайней мере по расстановкам на эстафеты и примерным составом на них тренеры, вероятно, разобрались.

Еще одно важное наблюдение этапа — это прогресс в скорости. Команда стала бежать заметно быстрее, ходом практически на уровне лидеров. При этом и устают ребята меньше, и чувствуют в себе потенциал для дальнейшего роста. Показательны слова Логинова после субботней эстафеты, где он жаловался на слабость и плохую готовность, а в результате ходом был вторым и проиграл только Тарьею Бе. Это говорит о том, что была проведена работа с сервисменами и инвентарем, лыжи точно шли лучше, чем в том же Оберхофе.

Пропадает и страх борьбы с лидерами общего зачета. Если еще пару недель назад Латыпова ближе к итоговой стрельбе бросал в мандраж один только затылок Йоханнеса Бе или других норвежцев, то теперь он спокойно коллекционирует «трупы» звезд биатлона в финальных разделках. Глядя на такое развитие событий, всерьез начинаешь верить в то, что у сборной изначально был план и та хладнокровная спокойность, с которой Валерий Польховский и его штаб принимали рекордную безмедальную серию — уверенность в правильности своего решения и дальновидность. Тренеры не стали поддаваться эмоциям, и, судя по всему, правильно сделали.

Шансы на ЧМ определит итоговый сбор перед турниром

С другой стороны, как-то слишком резко и здорово побежали россияне, и это настораживает. Шанс, что штаб ошибся с выходом на пик формы на пару недель вполне реален. Слишком гладко складывалось для нас на этапе в Антерсельве. И лыжи шли, и погода для стрельбы была хорошая, и проблемы у соперников внезапно взялись. Та же золотая женская эстафета едва ли была бы возможна, не попади синхронно Франция и Норвегия в глубокую яму еще на первом этапе. Какие шансы, что такое повторится на ЧМ? Ладно, хоть холодный душ мужского масс-старта сбавил градус триумфа и вернул всех в реальность. Реальность, где при штиле у нас нет ни одной чистой стрельбы.

Сейчас все надеются, что команда прибавляет постепенно, и максимум мы увидим именно в Поклюке. Но с точки зрения логики именно результаты этого этапа Кубка мира пока выглядят потолком для сборной. Хорошо, конечно, если эти ощущения ошибочны. В любом случае, многое будет зависеть еще от финального сбора. Как от места его проведения, так и от выбранного режима тренировок. О важности подготовки во время затяжной паузы говорит хотя бы тот факт, что медали Оберхофа и Антхольца идут родом с Хмелевских озер, куда сборники поехали во время новогодних каникул.