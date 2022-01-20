Бабиков выиграл гонку и запутал олимпийский отбор. Нужен ли Антон в Пекине?

Ветеран российского биатлона одержал сенсационную победу в индивидуалке в Антерсельве.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 49.46,8 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +09,7 (2)

3. Карим Халили (Россия) — +48,5 (1)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — +50,5 (3)

5. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.32,9 (3)

6. Симон Дестье (Франция) — +02.08,2 (3)

7. Александр Логинов (Россия) — +02.16,3 (3)

8. Фабьен Клод (Франция) — +02.22,4 (3)

9. Пол Скоммер (США) — +02.26,5 (2)

10. Эмильян Жаклен (Франция) — +02.27,9 (2)

Все-таки скучно в российском биатлоне не бывает никогда! Над нами сейчас улыбается весь мир: всего второй раз в сезоне у России есть победа в личной гонке на Кубке мира, и что вы думаете? Победитель не едет на Олимпийские игры! Причем не потому, что его не пускают злобные МОК или ВАДА, а по желанию собственных руководителей.

Выдать лучшую гонку в жизни в нужный момент

Бабиков все-таки настоящий мужик и боец, как ни крути. Как бы ни закончилась история с его отбором на Олимпийские игры, этой гонкой он многое доказал, и прежде всего самому себе. Не опустить руки в момент, когда олимпийский состав объявлен и с мечтой поехать в Пекин, казалось, уже можно попрощаться, — это круто.

«Я не попал в олимпийский состав? Я попал в состав запасным, а значит — еще не вечер», — сказал Антон перед гонкой. И это ярчайший пример позитивного мышления от российского спортсмена. Собственно, когда Бабиков делал свои заключительные пять выстрелов в индивидуалке, было впечатление, что на кону — олимпийское золото, не меньше. Настолько выверенно, осторожно, медленно закрывал мишени Антон.

Еще пару недель назад казалось, что в паре Бабиков — Цветков фаворит в борьбе за Олимпиаду как раз Антон. На его стороне были опыт тренировок с Каминским, лучшая скорость и в целом более уверенный старт сезона. Свои позиции Бабиков угробил, по сути, единственной спринтерской гонкой в Рупольдинге, когда не попал в преследование. А Цветков как раз в этот момент выстрелил. После победного финишного этапа в эстафете от Максима все и решилось.

Но у Бабикова, как это частенько бывает, было свое мнение. Знаете, когда Антон последний раз побеждал на Кубке мира? Целых шесть лет назад в Эстерсунде, а индивидуалку вообще никогда не выигрывал! Много ли у нас спортсменов, способных выдать лучшую гонку в жизни в самый нужный момент? И не это ли как раз то качество, которое должно приносить путевку на Олимпийские игры?

Контрольная гонка Бабиков — Латыпов все бы решила

Шансы поехать на Игры у Антона теперь точно есть. Особенно в свете неопределенной ситуации с Эдуардом Латыповым. Эдик продолжает отбывать карантин, и непонятно, сможет ли в итоге выступить в Антерсельве хотя бы в оставшихся гонках. А полететь в Китай вместе с командой — точно не сможет. Как ему потом добираться до Пекина — тоже большой вопрос.

Главная непонятка на сегодняшний день — это форма Латыпова. Насколько ему удалось сохранить кондиции после двух с половиной недель карантина? С одной стороны, возможность два часа в день тренироваться на улице плюс неограниченное время крутить велотренажер в номере у Латыпова была. Для топового спортсмена это не так уж и плохо. С другой, пока Эдик героически пытался свои кондиции сохранить, конкуренты соревновались и форму улучшали. Бабиков и Халили — лучший тому пример.

И теперь вот вопрос: даже если Латыпов в итоге до Китая доберется, будет ли он лучше нынешнего Бабикова? Антон доказал, что как минимум в индивидуалке будет бороться за медаль. Да и в эстафете точно пригодится. Но пока что, кроме Латыпова, менять его не на кого.

Цветков с Серохвостовым индивидуалку пропускали и готовятся к Пекину по своему плану. Халили провел в Антерсельве лучшую гонку жизни и стал третьим. Место Логинова на Олимпиаде, понятно, сомнений не вызывает.

В теории тренерский штаб мог бы сейчас провести контрольную гонку между Бабиковым и Латыповым. Кто лучше пробежит — тот на Олимпиаду и поедет. А можно еще подключить к этой гонке и Цветкова, например. Но есть большие сомнения, что на практике этот вариант реален.