29 гонок подряд без медалей. Позор в биатлоне все ужаснее

Последний раз россияне были в призах 16 февраля этого года. Прошло уже десять месяцев

Этап Кубка мира. Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23.32,5 (0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 17,1 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — 29,0 (1)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41,2 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 44,3 (0)

6. Эмильен Жакелен (Франция) — 45,7 (2)...

20. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (1)

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.25,8 (1)...

29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.33,8 (0)...

32. Матвей Елисеев (Россия) — 1.42,5 (2)...

57. Антон Бабиков (Россия) — 2.23,5 (2)...

71. Карим Халили (Россия) — 2.40,4 (3).

К чему надо стремиться, нам прекрасно продемонстрировала норвежская сборная. Чуть не получилось у Йоханнеса Бе, зато выдал блестящую гонку его соотечественник и тезка Дале. Дале всего 23 года, в этом году в спринте он уже был седьмым. Пока его ровесники Халили и Малиновский маринуются на Кубке России, норвежец дорос до первой в карьере кубковой победы. Тем временем лучший из наших — снова Александр Логинов, но только на 20-м месте.

Логинов не оправдывает самоподготовку

Швед Мартин Понсиллуома с тремя промахами обошел Логинова с одним. Еще в прошлом сезоне такое прозвучало бы фантастикой. А сейчас — вполне себе нормальная правда жизни. Как и то, что соотечественник Себастиан Самуэльссон теперь знаменит не только хейтом российской сборной, но и результатами. А Логинов — некогда один из быстрейших биатлонистов мира — даже с «нулем» вряд ли попадает в медали.

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский уже прозрачно намекнул Александру, что с такими результатами неплохо бы готовиться в команде. А если хочешь индивидуального подхода и отдельных сборов — то и медали тогда надо завоевывать. Логинов, безусловно, очень сильный спортсмен, и даже в нынешнем сезоне еще вполне может взять свое. Но третий подряд этап, где не складывается ни ход, ни стрельба — тревожный звонок.

В преследовании у Логинова будет неплохая позиция для заезда минимум в цветы. Если этого снова не получится — все козыри у Каминского, чтобы диктовать нашему лидеру свои условия.

Спаситель Халили даже не попал в преследование

Самое заметное достижение российской команды — первое место Эдуарда Латыпова после... двух километров дистанции. Так обычно поступают посредственные велосипедисты: лидируют со старта, чтобы попасть в кадр и порадовать рекламодателей. Чем руководствовался Латыпов, не совсем ясно. Возможно, отличной формой — не зря же о нем говорят как о «чемпионе тренировок».

Но в гонке у Эдуарда пока совсем не складывается. Один промах на лежке и место в конце второго десятка. Правда, вплотную за Логиновым при идентичной стрельбе — единственный повод собой гордиться. Евгений Гараничев, например, с «нулем» на стрельбе гораздо ниже. Да, есть масса оправданий: карантин, вояж в Россию и обратно, отмороженные в Увате руки...

Но тут плохо другое: в отличие от женской команды, где есть хотя бы теоретический резерв в лице Татьяны Акимовой, в мужской нам надеяться на спасение со стороны нельзя. Лучший биатлонист на сегодняшний день с Кубка России уже в сборной — это Карим Халили. И в спринте он допустил три промаха и даже не попал в гонку преследования.

Всего, учитывая еще женскую гонку, у нас в преследование не попали три человека, плюс еще двое на грани, с 50-х мест. Как говорят российские легкоатлеты, «мы все падаем и падаем, а дна не видно».