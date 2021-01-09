Светлана показывает лучший результат сезона, показав отличную скорость.

Кубок мира. Женщины

Гонка преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 0,5 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43,0 (1)

4. Светлана Миронова (Россия) — 1.11,2 (2)...

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.39,9 (2)

25. Лариса Куклина (Россия) — 3.21,3 (4)

31. Евгения Павлова (Россия) — 3.32,8 (6)

37. Ирина Казакевич (Россия) — 4.04,6 (3)

Этап в Оберхофе по традиции является лакмусовой бумажкой для российского биатлона. Если бы наша команда была также безнадежна в Германии, как и на предыдущих этапах Кубка мира, то никаких позитивных ожиданий от ее выступления на чемпионате мира бы не было. Но женщины показывают, что постепенно тренировочная программа Михаила Шашилова начинает приносить свои плоды. В спринте шестое место заняла Евгения Павлова, а Светлана Миронова и Лариса Куклина попали в топ-20. Да, до медалей было далеко, но надежды на позитивный результат в гонке преследования оставались.

Борьба до последних метров

Да, Павлова быстро выбыла из борьбы суммарно допустив три промаха на «лежке». Видимо, сказалась усталость. Зато Светлана Миронова и Лариса Куклина максимально близко подобрались к Топ-10. Лариса, изнеможенная внутренним отбором, прошла два огневых рубежа без помарок, а Миронова допустила обидный промах в первой стрельбе.

В лидерах же уверенно шла Тириль Экхофф. Победительница спринта ушла на дистанцию почти с 30 секундным преимуществом и дала усомниться в своей победе только на последнем огневом рубеже. Один промах шестикратной чемпионки мира на финальной стойке подарил шанс Марте Ульсбю-Ройселлан (закрыла все 20 мишеней). Норвежки ушли на дистанцию ноздря в ноздрю, но Экхофф отбила все атаки лидера текущего Кубка мира и победила в 18-й раз в своей карьере (у Ульсбю-Ройселла 21-й подиум).

За бронзу вполне могла побороться Миронова. Допусти Лиза Тереза Хаузер на один промах больше или не соверши Света помарку последним выстрелом в первой стойке. А ход у воспитанницы Шашилова был просто грандиозный. Чего стоит только тот факт, что с последнего огневого рубежа она ушла одновременно с Доротеей Вирер. Но за несколько километров выиграла у титулованной итальянки больше 30 секунд. Да, Доротея сейчас не в лучшей форме, но в борьбе за четвертое место россиян также разобралась с многоопытными Моникой Хойниш и Анаис Шевалье.

Продолжение безмедальной серии

Четвертое место — лучший результат в сезоне для Мироновой. Если наша спортсменка продолжит набирать ход такими темпами и будет справлять со стрельбой, то медали скоро придут. Наверняка, мы еще увидим ее в Оберхофе. В смешанной эстафете или сингл-миксте в воскресенье.

Быстрейшей же на лыжне была Ульсбю-Ройселлан (27,44), Миронова уступила ей 13 секунд. Неплохой ход показала и дебютантка Кубка мира-2020/21 Ирина Казакевич (26-й результат, отставание 45,6). Напомним, что в Оберхофе она выступает после болезни, поэтому требовать от нее большего сейчас сложно. В топ-20 в пасьюта попала и Ульяна Кайшева (два промаха, 19-е место), Ларису Куклина подвела стрельба на стойке (4 промаха и только 25-е место), у Евгении Павловой — 31-й результат.

Несмотря на весь позитив антирекордная безмедальная серия сборной России на этапах Кубка мира вновь увеличилась. Теперь она составляет 42 гонки. Последний раз наши биатлонисты попадали на подиум 16 февраля 2020 года на чемпионате мира в Антхольце. Тогда Александр Логинов взял бронзу в пасьюте. Хотя та гонка складывалась так удачно для россиянина, что он каким-то чудом не стал двукратным чемпионом мира.