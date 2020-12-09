Тренер мужской сборной России Юрий Каминский — причинах провала Елисеева в спринте и задаче выступать на уровне 20-го места.

Мужская сборная России по биатлону неудачно начала сезон. Лишь одно попадание в топ-10 в четырех личных гонках и деревянная медаль в эстафете. Хотя допусти Александр Логинов на один промах меньше на заключительной стойке, то наверняка бы до последних метров боролся бы с Бенедиктом Доллем за бронзу. К третьему этапу в команде произошла ротация. Старший тренер сборной Юрий Каминский рассказал о своих ожиданиях от спортсменов и выразил пожелание, чтобы лидеры команды готовились к сезону вместе со сборной.

О решении привезти Пащенко в Австрию

У нас уже проплачено место в гостинице. Или мы везем человека, или нет. Выделенные деньги или пропадут, или он будет продолжать здесь тренироваться. Соревноваться ему сейчас — он не в том состоянии. Раньше времени начали выводить его на соревновательные режимы, сейчас решили остановиться, отступить назад и сейчас уже готовиться к следующим соревнованиям. Один этап Кубка России он пропустит, а дальше будет соревноваться, будет, видимо, участвовать в «Ижевской винтовке». Нам нужен, конечно, здесь запасной, но вряд ли он выйдет на старт. Только если кто-то не заболеет.

О Халили и Гараничев

Карим Халили с Евгений Гараничевым приехали в Хохфильцен в понедельник вечером, сегодня тренировались.

О старте команды

Наших лидеров в деле я увидел только в Финляндии. Поэтому я не представлял в каком состоянии находится Логинов и Елисеев. Что касается спортсменов, с которыми мы работали на централизованной подготовке, какие-то предположения были. Говорю про Пащенко, Бабикова, Латыпова, в какой-то степени Сучилова. Всем ставились задачи выступать на уровне 20-го места. Кто-то выполнил эти задачи, кто-то нет. Бабикову помешало сидение в гостиницы (из-за сомнительного теста на коронавирус). От Пащенко трудно было что-то ожидать, хотя 36-е место в индивидуальной гонке — неплохой результат. От Сучилова ждали чуть больше.

О провале Елисеева в спринте на втором этапе Кубка мира

Конечно, у меня есть понимание слабому последнему кругу Матвея. Каждый спортсмен должен распределять свои силы исходя из своих возможностей. Елисеев их переоценил, считал, что лучше готов. Возможно, сказалось и то, что это был первый старт. Чаще всего в таких ситуациях спортсмен идет по ощущениям. Матвей сказал, что ему было достаточно легко, но на последнем круге накрыло. Но, честно говоря, на финише второго круга мне было слышно, что он завышает интенсивность. По дыханию можно примерно определить, насколько мышцы спортсмена сильно закисляются. Понимал, что последний круг для него будет тяжелым. Но что настолько тяжелым, конечно, предположить не мог. Когда он поднимался на заключительный подъем, знаменитую «стену» Контиолахти, то Матвей шел с хрипом, выдавал все, что было. А после этого надо было проделать еще много работы. А он подвис. Объясняется это просто. Матвей такой спортсмен, который обладает большим количеством быстрых мышечных волокон. Если их включить на максимум на первом круге, то они быстро закисляются. И на равнинные участки их не всегда хватает. Это мы наблюдали на финише спринта.

В эстафете он разумно прошел свой этап, хорошо разложил силы по дистанции, не подвис на последнем круге. Хотелось, чтобы он был выносливее. Аэробной подготовки у него не хватает.

О централизованной подготовке

Одна из задач старшего тренера — создание конкурентной обстановки в команде. Я к этому отношусь с большим трепетом. Считаю, что конкуренция — это двигатель прогресса. В мире единицы спортсменов, которые могут сами себя мотивировать в спортивном смысле этого слова. Было бы хорошо, если бы команда готовилась централизованно. Сегодня мы обсуждали эту тему с моим помощником Максимом Максимовым. Не бывает идеальных спортсменов. Есть почти идеальные, такие как Мартен Фуркад. И ребятам стоит друг у друга поучиться. Например, Матвей Елисеев хорошо уходит на спуск, хорошо проходит повороты. Саша Логинов хорош на крутых подъемах. Было бы неплохо, если бы ребята были в команде. Но так получилось. На следующий год мы проведем анализ. Если этим спортсменам лучше готовиться самостоятельно и это дает результат, то препятствовать не нужно. Если результата нет — то, надо готовиться централизованно. И для них, и для остальных спортсменов — это только плюс.

Расписание третьего и четвертого этапа Кубка мира

Хохфильцен, Австрия



11 декабря, пятница

13.30 Женщины. Спринт

16.20 Мужчины. Спринт



12 декабря, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

16.45 Мужчины. Гонка преследования



13 декабря, воскресенье

13.45 Женщины. Гонка преследования

16.00 Мужчины. Эстафета



17 декабря, четверг

16.15 Мужчины. Спринт



18 декабря, пятница

16.15 Женщины. Спринт



19 декабря, суббота

15.00 Мужчины. Гонка преследования

17.00 Женщины. Гонка преследования



20 декабря, воскресенье

14.00 Мужчины. Масс-старт

16.25 Женщины. Масс-старт