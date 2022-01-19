Латыпова продолжают «убивать» карантинами. Это шанс Бабикова зацепиться за Олимпиаду?

Безумие накануне заключительного перед Олимпиадой этапа Кубка мира.

В четверг стартует самый приятный этап Кубка мира в нынешнем сезоне. Итальянское солнце, потрясающие Альпы, безмятежность, отсутствие какого-либо давления — олимпийские квоты уже распределены, а результат не имеет вообще никакого значения.

Всю эту идиллию разрушили новости про Латыпова. Все думали, что Эдуард, застрявший в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус, наконец простартуется в Антхольце. Самое время, ведь больше стартов до ОИ не будет. Но теперь вдруг выясняется, что история не закончена. Эдуард остается под ковидными санкциями, и это может довести Юрия Каминского до отчаяния.

Вылет в Пекин задерживается

Тренер еще в Рупольдинге сильно переживал, что главный его биатлонный ученик вынужден пропускать два немецких этапа. Настолько, что открыто сомневался, стоит ли включать Латыпова в олимпийский состав. Все-таки две недели без нормального тренировочного процесса (спортсмена закрыли еще 5 января) — это много. Теперь же ситуация усугубляется. Прилетели поправки в правила от китайцев. Организаторы Олимпийских игр-2022 отныне требуют от переболевших особых мер — тут и дополнительные тесты, и бюрократия. Самое безумное: по новым вводным Эдуард имеет право прилететь в Пекин не раньше 28 января. Тогда как команда отправляется туда 26-го.

В обычное время это не стало бы большой проблемой, но сейчас — пандемия. Попасть в Китай крайне сложно. Количество рейсов — минимальное. Цены — космические. И как Латыпову пробиваться в Азию из Милана, пока не очень понятно.

Да и его нынешняя форма — загадка. Тем более в Антхольце как минимум индивидуалку он точно пропускает. При идеальных раскладах россиянин приедет туда только в пятницу. Интересно, что немец Йоханнес Кюн, который сдал положительный тест через шесть дней после Латыпова, уже спокойно тренируется со всеми в Италии. Спортсмен из Германии привит одобренной в ЕС вакциной — все дело в этом. «Спутник», как известно, пока не одобрен ВОЗ, и российские биатлонисты для Европы приравниваются к непривитым. А к таковым — более строгие правила.

Физическое и эмоциональное состояние под вопросом

Ситуация с Латыповым — огромная головная боль для тренерского штаба. По потенциалу Эдуард может претендовать на личные медали, но его физическое и эмоциональное состояние в данный момент под большим вопросом. Вряд ли он сейчас на пике. Еще больше вопросов может появиться в случае удачного выступления в Италии Бабикова. Антон открыто говорит, что не смирился с непопаданием в олимпийский состав. И не собирается делать этого до тех пор, пока не начнутся Игры в Пекине. В этом смысле индивидуальная гонка в Антхольце — шанс для него. Можно вспомнить прецедент: в Пекин-2008 в последний момент вопреки спортивному принципу взяли высотника Андрея Сильнова. И решение оправдало себя — он стал там олимпийским чемпионом.

Вовсе не призываю менять Латыпова на Бабикова. Но с учетом того, как быстро все меняется, уже вообще ничему не удивлюсь.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.

Расписание гонок

20 января. 16.15. Мужчины. Индивидуальная гонка

21 января. 16.15. Женщины. Индивидуальная гонка

22 января. 14.50. Мужчины. Масс-старт

22 января. 17.00. Женщины. Эстафета, 4 x 6 км

23 января. 14.15. Мужчины. Эстафета, 4 x 7,5 км

23 января. 17.15. Женщины. Масс-старт