«Не вычеркивайте Гараничева из списка кандидатов на чемпионат мира»

Чемпион мира Дмитрий Ярошенко — о шансах сборной в Поклюке и итогах Антхольца.

В Италии на Кубке мира в Антхольце сборная России показала лучший результат за несколько лет — два золота, бронза и несколько успешных безмедальных гонок. После такого фурора есть две противоположные мысли: либо россияне набирают ход и на чемпионате мира в Поклюке покажут результат еще лучше, либо же в Антерсельве мы выдали свой максимум и через две недели в Словении сборная пойдет на спад. «СЭ» разобрал аргументы с двукратным чемпионом мира в эстафете и обладателем малого Кубка мира Дмитрием Ярошенко.

Сборная сильно прибавила в стрельбе

— На прошлом этапе Кубка мира у нас было много успешных гонок. Лично вас кто больше всего порадовал?

— Не то чтобы удивила, но сильно порадовала своей работой на огневых рубежах Светлана Миронова. Наконец-то увидел зрелую стрельбу от нее. Евгения Павлова, к примеру, всегда отличалась точностью. Света стреляла неуверенно, ее клеймили, но я вижу, как сейчас она здорово действует, ритмично, быстро, хорошо попадает. Глаз радуется! Меня часто вводит в недоумение стрельба некоторых спортсменов на Кубке мира. Попал в элиту — нужно соответствовать.

— Светлана до сих пор действует не безошибочно.

— Промахи бывают у всех, от них не избавиться полностью. Но ее ритм, первый выстрел, стойкость на рубеже — это нельзя не отметить. Причем не только Мироновой касается — всех наших девочек. Потому что поначалу, когда только начинался Кубок мира, я не понимал, что происходит. То ли все боятся, то ли перестраховываются. И даже сейчас, несмотря на победу, стрельба у девчонок была неидеальной. Значит, есть потенциал, будут работать.

— Помимо стрельбы, есть ощущение, что команда сильно прибавила и в скорости. Видимо, поработали над инвентарем?

— Не в лыжах дело. У нас с инвентарем проблем почти не бывает. Штаб сборной ведет дневник, сервисмены контролируют различные параметры перед гонками — погоду, снег, ветер, высоту. И все под руководством опытного Михаила Колоскова, шефа сервис-бригады российской команды и мэтра своего дела. Говорить о том, что лыжи стали идти лучше, потому что на них внимание обратили только сейчас, не совсем корректно.

Времени до чемпионата мира немного, главное — сохранить здоровье

— Говоря о потенциале, нет ощущения, что команда раньше времени вышла на пик формы и в результате может затем провалиться на ЧМ?

— Точно нет. Пик формы — это понятие виртуальное. Не стоит говорить о нем как о чем-то осязаемом. Все знают, что чемпионат мира в феврале, и все будут стараться выйти на свой максимум к его датам. Но лидеры как хорошо бегают с начала сезона, так они и будут хорошо бегать. И что, это значит, у кого-то пик формы с ноября до конца марта? На мой взгляд, момент наилучшего состояния по сезону у спортсмена случается несколько раз за сезон. И спад после насыщенных гонок всегда происходит — у кого-то он ярче выражен, у кого-то не так заметен. Но говорить о том, что мы сейчас в феноменальной форме и на ЧМ обязательно будет спад, я бы не стал. Вот шведы после успешных осенних гонок сейчас не в лучшем состоянии, и не факт, что за две недели они смогут перестроиться. А вот у наших прилив сил только начался, и за оставшееся время мы можем еще прибавить.

— Как команде лучше провести оставшиеся две недели подготовки перед чемпионатом мира?

— Здесь велосипед изобретать не нужно — три этапа подготовки. Сначала будет микроцикл на восстановление. Сейчас нужна спокойная работа, никто не будет ускоряться, нужно отойти от гонок, разве что начать силовую работу, заложить базу. Тем более что тренироваться ребята будут в горах. Вторая неделя будет сочетать скоростные тренировки. Но перегружать биатлонистов не стоит. Времени не очень много, поэтому важно следить за самочувствием. На пике формы спортсмены подвержены риску подхватить инфекцию, об этом тоже нужно помнить. Тренеры у нас грамотные, я им доверяю.

График гонок на ЧМ будет проще, чем на кубке мира

— Итоговые решения по составу будут принимать уже после финального сбора перед ЧМ?

— Практически гарантировали место в составе уже по три спортсмена как в женской сборной, так и в мужской. В Поклюке будут бороться минимум за топ-10 Кайшева, Миронова, Павлова. У парней Елисеев, Латыпов и Логинов не всегда, но показывают высокий уровень. К сожалению, никто не выстрелил на Кубке IBU, чтобы можно было провести ротацию. Особо выбора у нас и нет, потому что бежать будут по четыре человека.

— Вопросы как раз по четвертой квоте — на нее много претендентов.

— Кандидаты есть, и на них посмотрят, например, на чемпионате Европы. Того же Евгения Гараничева я бы не стал вычеркивать. Я много видел ситуаций, когда спортсмены были уверены, что их поставят на эстафету, а в итоге производили замены. Не имеет значения, как успешно и в каком составе бегали на предыдущих гонках. Состав на следующую выбирают из сильнейших прямо сейчас, кто лучше всего готов. Спринт и пасьют должны бежать сильнейшие, индивидуалку, возможно, кто отвалится в спринте. Хорошо, что на ЧМ будут дни отдыха, поэтому лидеры смогут выступать без пропуска гонок, график будет проще, чем на Кубке мира.

Ближайшие крупные биатлонные старты

27-31 января. Чемпионат Европы в Душники-Здруй (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира в Поклюке (Словения)

27 февраля — 6 марта. Юниорский чемпионат мира в Обертиллахе (Австрия)

1-7 марта. Этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия)