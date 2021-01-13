Норвежцы нашли причину поражения в эстафете и отыгрались в спринте. Будут ли новые медали у России?

Первую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе выиграл Йоханнес Бе

Кубок мира. Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.43,6 (0 шт. кругов)

2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 27,9 (0)

4. Эрик Лессер (Германия) — 30,6 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,3 (1)

6. Лукас Хофер (Италия) — 40,7 (2)

10. Матвей Елисеев (Россия) — 47,5 (0)

15. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.05,8 (1)

21. Александр Логинов (Россия) — 1.19,9 (1)

30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.50,5 (1)

44. Евгений Гараничев (Россия) — 2.09,8 (1)

92. Игорь Малиновский (Россия) — 4.20,1 (2)

Шестой этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе стартовал с мужского спринта. Очередной успех одержал Йоханнес Бе, и в целом лучшие результаты у представителей сборной Норвегии. Россияне после успеха в эстафете на прошлом этапе пока снова не могут попасть в призы, но полной безнадеги, как было в 2020-м, больше нет. Особенно радует Эдуард Латыпов, который постепенно становится новым лидером команды.

3 Norwegians, 2 Germans ( #biathlondoppelzimmer) and @hoferluki are your Top 6 of the sprint in Oberhof today. Tomorrow we're continuing with another #OBE21 women's sprint! ?



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Tu37MTwX9U — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021

Норвежцы обсуждали проблемы с палками

Кто шутил про новую безмедальную серию сразу после победы в эстафете? Видимо, пора начинать отсчет — две гонки вне пьедестала мы уже имеем. Но справедливости ради в среду никто из наших откровенно не провалился, и выступали в целом на своем привычном уровне. Другое дело, что этот уровень заметно ниже того, что имеется у лидера общего зачета Йоханнеса Бе и у Штрула Легрейда. Главное отличие норвежцев от наших — что у них переход от статуса перспективного в статус претендента на Большой хрустальный глобус проходит гораздо быстрее и процент реализации своего потенциала у скандинавов выше.

Показательный момент — выступление Матвея Елисеева. Он практически идеально отработал на двух огневых рубежах не только отстреляв чисто, но и показав неплохую скорострельность. Но в итоге Матвей только десятый с отставанием почти в 50 секунд от Бе. Даже при двух промахах Йоханнес выиграл бы у Елисеева, а ведь и претензии к россиянину предъявлять невозможно. Он бежал на пределе своих сил, упав сразу после финиша совершенно изможденным. Что поделать, если такой предел сейчас у наших биатлонистов.

Правда, перед стартом спринта обсуждали не норвежских биатлонистов, а норвежских журналистов. Удивили корреспонденты, анализировавшие результаты смешанной эстафеты на предыдущем этапе. Издание NRK опубликовало статью о проблемах с лыжными палками в сборной Норвегии. Соревнования в Оберхофе проходят при пониженной температуре воздуха, в результате чего клей, которым к палкам прикреплены ручки, стал держать хуже. Только вот на результат напрямую проблемы с палками не повлияли, поскольку у норвежцев они ломались только на тренировках. Журналисты NRK утверждали, что якобы норвежцы в эстафете не ускоряли темп и бежали чересчур аккуратно, не желая получить проблемы с инвентарем. Правда, насколько такие тезисы выглядят существенно?

Тем не менее сегодня в Оберхофе температура была еще ниже, чем на выходных, но проблем это норвежцам не составило. Не сказать даже, что они бежали на разрыв аорты: что Бе, что Легрейд уже набрали такой ход, что играючи справлялись как со стрельбой, так и с трассой. Серьезных погодных проблем в Оберхофе не было, если не считать минусовую температуру. Йоханнес оформил свою третью личную победу в сезоне и укрепил свое место лидера в борьбе за Большой хрустальный глобус. Его главный конкурент за трофей сейчас как раз Легрейд, и, что любопытно, золотых медалей у Штрулы больше.

All three men on the podium with the perfect 10/10 at the range! #obe21 ?



??? Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon

??? Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

??? Arnd Peiffer @skiverbandhttps://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fFv5BXSl7T — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021

Латыпов после эстафеты столкнулся с известностью и попал в «яму»

Завершая историю с норвежскими палками — согласно данным NRK, ее решат к чемпионату мира в Поклюке. А пока в Германии главным вопросом была стрельба, ветер ближе к концу гонки поднялся сильный, и работать на рубеже было тяжело.

«Очень тяжело было работать еще на пристрелке, ладно мне повезло, ветер, к которому пристрелялся, был на трассе. Но это такой трудовой ноль, сильно концентрировался на каждый выстрел», — рассказал Елисеев, единственный из наших отстрелявший на ноль. Сам Матвей собой тем не менее доволен. «Начал в этот раз поспокойнее, попался кто-то из французов, с ним работал, чтобы втянуться в гонку. В конце где-то не хватило меня побороться за цветы. Захлестнула борьба, долго выбирал стартовую группу, решил бежать подальше, но в подъемах была в итоге разбитая трасса. Сложно сказать, угадал я или нет», — добавил он. Старший тренер сборной Юрий Каминский тем временем отметил, что Матвей способен на большее — сегодня ему не удалось показать на трассе свой максимум, особенно в плане лыжного хода.

Одной из проблем видятся восстановительные тренировки. Складывается ощущение, что где-то к середине гонки заканчивался стартовый азарт и дальше бежали ребята уже вопреки, еле удерживая темп соперников. Жаловался на функциональную яму и Эдуард Латыпов, столкнувшийся и с другой неожиданной для него проблемой — известностью. Во всех немецких отелях близ Оберхофа кричали: «Латыпов!» — что немного смутило парня.

«Приятно, конечно, но непривычно видеть такой ажиотаж, — заявил в эфире «Матч ТВ» Эдуард. — Рад, что все порадовались за нас, за сборную, за команду. Воспринял это нормально, это часть нашей работы. Готовимся к следующим гонкам». По словам Латыпова, у него были мысли сегодня побороться за победу — настолько его окрылил финиш смешанной эстафеты. Но нервная стрельба, сложный ветер и неудачный второй круг не позволили работать по плану. «Почувствовал ближе к середине гонки «яму», ощущения были, что что-то еще есть, а добавить не получалось, — сетовал Латыпов. — Старался выдать максимум».

На эстафету может быть неожиданный состав

Тем не менее Латыпов с Елисеевым выполнили ключевую для себя задачу — отобрались в масс-старт. Напомним, что на этом этапе не будет преследования — вместо него гонка с общего старта и две эстафеты. Попал в масс-старт и Александр Логинов: для него спринт получился не очень удачным, тем не менее гандикап после предыдущих гонок позволил без проблем оформить себе квоту. Логинов, очевидно, пока еще далек от своей лучшей формы, но, учитывая личные обстоятельства у спортсмена, критиковать его аморально.

А вот Евгений Гараничев огорчает конкретно, и у него оправданий быть не может. Уже давно позади проблемы с коронавирусом, но к сезону Евгений подготовился слабо, и сейчас его место не то, что в эстафете, но в целом в команде вызывает много вопросов. Гораздо лучше четвертое место отдать молодому Кириллу Стрельцову, который, несмотря на отсутствие опыта, показал в целом достойную гонку.

«Есть разочарование по поводу последнего выстрела на стойке, — рассказал он после старта. — Был мандраж, промазал, а надо было попадать. Надо было дорабатывать. После первого спринта разогнался, начал поспокойнее, чтобы силы были побороться». Стрельцов говорит, что ему было бы интересно попробовать побежать эстафету впервые в карьере, попробовать, каково это. Силы бороться есть, но решение — за тренерским советом.

По словам Каминского, у него пока нет понимания по составу на эстафетные гонки — это будет решать тренерский совет. «Посмотрим, как они восстановятся, как будут себя чувствовать», — сказал Юрий.

Теоретически есть вариант заявить на эстафету и Антона Бабикова, но это скорее из разряда артхауса. Тренерам сборной лучше посмотреть внимательно на первый этап Кубка IBU, который начнется завтра. Семена Сучилова, к примеру, хотели отправлять на Кубок мира уже после «Ижевской винтовки», но для начала предложили побегать на гонках уровнем ниже. Шанс проявить себя дали Игорю Малиновскому, и вот он с ним не справился. Как на рубеже, так и на трассе Малиновский выглядел слабо, и вряд ли мы его увидим на следующих этапах.