Логинов снова мажет последним патроном. Самоподготовка пока себя не оправдывает

Без отправленного на карантин главного тренера российская команда провела две неплохие гонки. Но антисерия продолжается, а оба золота в Оберхофе достаются норвежцам

Сборная России открыла первый после Нового года этап Кубка мира не самыми приятными новостями о положительном тесте на коронавирус у главного тренера нашего команды Валерия Польховского. Но опытный специалист не единственный из биатлонной семьи, кто отправился в карантин. Похожие инциденты зафиксированы и в некоторых других сборных. Важнее, что россиянам не пришлось вносить изменения в заявку на гонки, а результаты обоих спринтов неплохие, хоть мужчины не сумели попасть в первую десятку. Если бы не серия из 41-й безмедальной гонки, то выход из отпуска можно было бы признать более-менее оптимистичным. По крайне мере многие из наших биатлонистов выглядят на дистанции вполне конкурентоспособными. Безнадеги больше нет, и, если форму удастся удержать, антисерия прервется в самое ближайшее время. Другой вопрос, что никаких гарантий здесь нет.

Лидерский статус Логинова под сомнением

Этап Кубка мира. Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.12,0 (1 шт. круг)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 10,8 (0)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 21,6 (0)

4. Лукас Хофер (Италия) — 32,4 (1)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35,2 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 52,0 (2)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.00,6 (1)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.13,4 (1)...

19. Александр Логинов (Россия) — 1.21,1 (1)...

27. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.41,1 (0)...

60. Евгений Гараничев (Россия) — 2.39,5 (3)...

74. Антон Бабиков (Россия) — 3.11,1 (2)

Единственный из нашей мужской команды, к кому есть по итогам первой гонки 2021 года большие вопросы, — это чемпион мира Александр Логинов. Лидер мужской сборной России снова готовился отдельно от остальных россиян и снова не показал ни выдающейся скорости, ни чемпионской психологической устойчивости. Да, Александру мешал снег, пошедший во второй части гонки, но очередной промах последним выстрелом на стойке — это уже печальная традиция. Даже стопроцентная стрельба вряд ли позволила бы Логинову попасть даже в топ-6, но и среди россиян Александр снова стал не лучшим. И 19-е место ставит его лидерский статус под большое сомнение.

Круче всех спринт провели норвежцы, четверо из которых оказались в первой пятерке. Но Латыпов и Елисеев сегодня не выглядели мальчиками для битья. Латыпов неплохо шел по дистанции, но допустил ошибку при стрельбе лежа. А Елисееву, как и Логинову, не повезло во время последнего выстрела на «стойке». Кроме того, он практически «встал» на последнем круге. Тем не менее три человека в топ-20 — такого у наших мужчин не было с конца ноября, с первого этапа Кубка мира. Другой вопрос, что мы также имеем 60-е место Евгения Гараничева (допустившего три промаха) и 74-й результат Антона Бабикова, который включен в команду тренерским решением и которому по-прежнему не бежится.

На последнем круге свет потух

Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23.54,0 (0)

2. Ханна Эберг (Швеция) — 29,6 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 40,2 (1)

4. Жюли Симон (Франция) — 44,3 (2)

5. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 52,6 (2)

6. Евгения Павлова (Россия) — 59,1 (0)

15. Светлана Миронова (Россия) — 1.13,6 (2)

19. Лариса Куклина (Россия) — 1.21,7 (0)

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.25,8 (1)

56. Ирина Казакевич (Россия) — 2.44,5 (3)

87. Наталья Гербулова (Россия) — 4.05,8 (3)

Женская гонка хоть не принесла россиянкам медалей, но оставила благоприятное впечатление. Евгения Павлова после победы в дуэте с Елисеевым в Рождественской гонке подтвердила свою хорошую форму, заехав на шестое место в спринте. Это повторение лучшего результата 27-летней биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира. Павлова в какой-то момент шла третьей, но сил удержать скорость на последнем круге ей не хватило.

— Увидела на табло, что я была третья. Немного в шоке была, конечно, но старалась выйти и доработать до конца, — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ». — Трасса была очень мягкая. Лидеры очень тяжело шли, так что боролись не на рубеже, а на трассе. Сегодня было настолько сложно. На последнем круге просто свет потух, я не могла ничего сделать, хотелось просто дойти. Это было неприятно, но хотелось бороться до конца, добраться до призового места.

Также чисто отстрелялась Лариса Куклина, во время каникул выигравшая две отборочные гонки в Чайковском и вернувшаяся в сборную совсем не статисткой. Прилично по скорости выглядела Светлана Миронова. Если бы не два досадных промаха при стрельбе лежа, она тоже боролась бы за место в шестерке. В общем, настроение после женской гонки у наших болельщиков было приподнятое, хотя по факту безмедальное проклятие продолжается и ответ на главный вопрос: «Когда будут медали?» — так и не дан. Возможно, мы получим его во время завтрашних гонок преследования в Оберхофе.