Сборной России катастрофически не хватает стабильности, из-за чего успехи выглядят скорее случайностью

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Синглмикст

1. Франция (Жюли Симон, Эмильян Жаклен) — 39.04,8 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)

2. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — отставание 38,7 (0 + 5)

3. Норвегия (Тирил Экхофф, Йоханнес Бе) — 43,9 (3 + 8)

4. Германия (Янина Хеттих, Эрик Лессер) — 1.02,0 (0 + 6)

5. Белоруссия (Анна Сола, Никита Лобастов) — 1.13,8 (0 + 6)

6. Канада (Эмма Ландер, Кристиан Гоу) — 1.17,6 (0 + 4)...

9. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) — 2.03,5 (2 + 12)

В Оберхофе финишировал первый этап Кубка мира 2021 года — российская сборная наконец-то завершила ужасающую безмедальную серию и одержала первую победу почти за год. Но команду до сих пор лихорадит, и проблемы не решены. Успехи случаются скорее вопреки, а не благодаря, и к подготовке, как и к составу сборной, вопросы есть до сих пор. Но главное — забрезжил свет в конце тоннеля и виден определенный прогресс, который не омрачил даже провал в последней гонке синглмикста.

Логинова подкосила смерть отца — тренеры предлагали ему сняться

Первый этап Нового года начался для нас с не самых приятных новостей — из-за коронавируса в изоляции оказался главный тренер Валерий Польховский. Болезнь у него проходит бессимптомно, но Международный союз биатлонистов (IBU) согласно медицинскому регламенту все равно отстранил его от работы с командой. Дистанционно он продолжал консультировать, но без живого общения со спортсменами полноценно тренер выполнять свои обязанности не может.

Другая серьезная проблема — моральное состояние Александра Логинова. Все гадали, с чем связаны срывы Логинова, отказ от общения со СМИ и странные результаты. Проблем в «физике» не наблюдалось, но лидер команды в первой половине сезона не оправдывал своего статуса от слова «совсем». Сам Александр молчал, но, как оказалось, все это время, пока он боролся с французами и норвежцами на трассе, его отец боролся за свою жизнь. Во время новогодних каникул Логинова-старшего не стало, и для сына это был серьезный удар. Как заявил тренер мужской сборной Юрий Каминский, они не имели морального права чего-то требовать от Александра. Спасибо Логинову, что он вообще находил в себе силы выходить на старт. Каминский даже предлагал Александру отказаться от участия в эстафете, но тот решил бежать, несмотря на личные сложности.

Гараничев и Бабиков удручают, Елисеев и Латыпов нестабильны

Единственное, Логинова не поставили финишировать и дали ему спокойно бежать третьим — как мы знаем, в итоге это решение принесло нам золото. Но вот в личных гонках Логинова все-таки лихорадило. Ходом Александр традиционно был неплох, поэтому не стоит критиковать решение поехать на самоподготовку в родной Саратов (тем более она была вынужденная из-за смерти отца). Логинов старался как в спринте, так и в гонке преследования, но очевидно, что оправиться после трагедии ему было сложно, и на рубеже его терзали совсем неспортивные тревоги.

Обидно только, что помимо Александра бороться за высокие места у нас до сих пор некому, и поэтому провалы настолько заметны. Про Антона Бабикова даже писать нечего — его место в команде давно вызывает вопросы. Евгений Гараничев неплохо начал после отложенного из-за коронавируса старта, но в Германии он провалился. Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов показали средние результаты, несильно выделяясь как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Пока тренеры не смогут решить проблему со стрельбой в российской сборной, разговор о борьбе за медали так и будет нести теоретический характер. Редкие гонки можно вытаскивать за счет характера и воли к победе, как в триумфальной смешанной эстафете, но бороться на равных с Норвегией, Швецией и Францией на протяжении всего сезона, а не разовыми акциями можно, только решаясь на радикальные методы и меняя всю систему подготовки биатлонистов.

Павлову лихорадит на стрельбе — она развалилась в преследовании и эстафете

На американские горки были похожи и результаты девушек. В спринте поразила Евгения Павлова — она отработала чисто, и только потухшее на арене освещение не позволило ей претендовать на медаль. Но перед гонкой преследования надежды на Павлову были серьезные: все-таки место в топ-6 и приемлемое отставание позволяли рассчитывать на что-то весомое. Но как итог — Павлова «застрелилась» и с шестью штрафными кругами искала свою фамилию после финиша в четвертом десятке.

Светлана Миронова, наоборот, выступала по нарастающей. Неудача в спринте и героическое возвращение в преследовании. Ее четвертое место вдохнуло новые надежды в женскую команду, которые сама же Миронова и оправдала практически идеальным выступлением в смешанной эстафете.

А вот Павлова проблемы со стрельбой так и не решила и продолжила чудить уже сегодня в эстафете синглмикст. Первый свой круг Евгения прошла неплохо по скорости и чисто отработала на «лежке». Зато стоя выдала четыре промаха и зашла на два штрафных круга. После этого партнер по миксту Матвей Елисеев все что мог, так это не опуститься еще ниже. Шанс отыграться был у самой Павловой, но она не воспользовалась многочисленными ошибками соперниц и вновь начала чудить на рубеже.

Результаты россиян не поддаются логическому анализу

Тем удивительнее вспоминать недавнюю Рождественскую гонку звезд, которую в этом году из-за пандемии проводили в странном формате: без зрителей, пива после финиша и элементов шоу. Можно и нужно сделать поправку на отсутствие в Рупольдинге Франции и Норвегии (лидеры Кубка мира решили не тратить силы на коммерческий старт), но именно выступление Матвея и Евгении радовало. Они показали хорошее взаимодействие друг с другом, стабильную стрельбу, быстрый ход. Поэтому и долгих разговоров насчет состава на первый кубковый супермикст не было — Елисеев с Павловой себя показали, пусть и бегут.

Другое дело, что в текущих реалиях вообще невозможно делать выводы по нашим биатлонистам и планировать что-то хотя бы на пару стартов вперед. Общая динамика говорит, что потихоньку ребята набирают форму, и уже о том ужасе с местами вне топ-50, который мы наблюдали в начале сезона, речи не идет. Но и существенного прогресса тоже нет, успехи локальные, а те же победы в шоу-гонке Елисеева с Павловой или же золото в смешанной эстафете скорее исключение из правил. Поэтому и невозможно гарантировать, что после первой победы и завершения серии из 43 гонок без медалей нас тут же не ждет новый провал.