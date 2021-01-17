Логинов загадочно снялся, Миронова сама лишила себя победы. Приключения россиян в масс-старте

В последний день этапа Кубка мира в Оберхофе у нас могла быть не просто медаль, а даже золото

Кубок мира. Оберхоф.

Масс-старт

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 37.41,9 (1 шт. круг)

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — отставание 3,6 (0)

3. Бенджамин Вегер (Швейцария) — 7,8 (0)

4. Лукас Хофер (Италия) — 12,5 (2)

5. Симон Эдер (Австрия) — 12,7 (0)

6. Матвей Елисеев (Россия — 21,1 (1)

29. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.55,3 (7)

Женщины

1. Жюли Симон (Франция) — 40.11,3 (3)

2. Франциска Пройс (Германия) — 3,9 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) — 11,7 (3)

4. Игрид Тандреволд (Норвегия) — 13,0 (2)

5. Мона Брурссон (Швеция) — 14,9 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) — 28,8 (2)

11. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (4)

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.18,9 (3)

Ключевой для России момент всего шестого этапа Кубка мира: уверенно лидировавшая Доротея Вирер дважды промазала на последней стрельбе и подарила возможность побороться за победу четырем преследовательницам, среди которых была Миронова. Золотая развязка, в которой Россия в последние годы так редко участвует. Маркета Давидова — на два штрафных круга, Ханна Оберг и Лиза Тереза Хаузер — на один.

Стреляй чисто, и с сегодняшней скоростью Светлана точно победила бы. Один промах — железная борьба за медали. Но россиянка после одного непопадания буквально зависла на последнем выстреле. Она наверняка видела, что соперницы мажут. То есть понимала, какова цена ошибки. И вместо того, чтобы сработать на одном дыхании, выцеливала вечность, с каждой секундой увеличивая психологический груз. В итоге — не попала. Плюс потеряла кучу времени на рубеже (для сравнения: Жюли Симон сделала свои пять выстрелов на этой стойке на 15 сек быстрее). В итоге даже абсолютно быстрейший по скорости финальный круг не позволил Мироновой пробиться в десятку. Эх...

Елисеев выдал лучшую гонку за год

Утро воскресенья началось с загадочных новостей по поводу Логинова. Дмитрий Губерниев в своем Telegram сообщил, что Александр снимается с масс-старта, и добавил: даже тренеры не могут объяснить почему. Формулировка интересная. Чуть позже Валерий Польховский и Юрий Каминский разъяснили, что невыход лидера сборной на старт связан с плохим самочувствием и болезненным состоянием. Однако личный тренер Логинова Александр Касперович снова вернул этой истории шлейф таинственности, прокомментировав отсутствие ученика в масс-старте хитрым планом подготовки к чемпионату мира. Что там на самом деле — теперь совсем непонятно.

Все точки в этой истории мог бы расставить сам Александр, расписав все болельщикам в соцсетях. Однако этот спортсмен, как известно, далеко не всегда считает нужным объяснять свои поступки. И теперь, на ровном, возможно, месте, появляются поводы для конспирологии. Без Логинова основные надежды возлагались на героя двух последних эстафет Эдуарда Латыпова. Напомним, что в «смешанке» он вытащил нашу сборную на первое место, а в субботней мужской — на четвертое. Что после провала на стартовых двух этапах было неожиданно и красиво. Но в масс-старте у Латыпова не пошло: семь промахов и предпоследнее 29-е место.

Зато выстрелил тот, у кого в той же субботней эстафете получилось мало, — Елисеев. Матвей, которого вместе с женой атаковали в соцсетях, разразился лучшей гонкой за год. По итогам трех рубежей все было просто идеально. Ни единого промаха! И перед последней стрельбой он даже выходил на вторую позицию. Однако на решающем шутинге Матвей допустил промах — и тут же выбыл из числа претендентов на тройку. Сам он потом объяснил это психологической неготовностью к борьбе на таком уровне. Тем не менее Елисеев наконец не провалил последний круг — и закончил гонку шестым. Для него это отличный результат. Спортсмен не занимал места в личных гонках Кубка мира места выше десятого больше года.

Старшие тренеры теперь не отвечают за ротацию?

Могло получиться так, что в женском масс-старте россиянок не было бы вообще. Если не считать Кручинкиной и Аввакумовой, выступающих сейчас за Белоруссию и Корею. К утру воскресенья никто из нашей команды не входил в топ-25 общего зачета Кубка мира. К счастью, по дополнительным показателям в последний вагон на 30 мест уходящего из Оберхофа поезда удалось запрыгнуть Кайшевой и Мироновой. И Светлана, несмотря на обидную пробуксовку на заключительной стрельбе, дала понять, что набрала былые обороты. По чистой скорости она показала третье время, уступив всего 4,5 секунды лидеру Дениз Херрман.

Ульяна же, видимо, все выдала в эстафете, в которой она, как и Латыпов, вытянула команду на четвертое место. В масс-старте у нее не было ни стрельбы, ни скорости. Что же до субботней эстафеты, то по ее итогам меня больше всего поразило интервью старшего тренера Михаила Шашилова. Когда его начали спрашивать по поводу возвращению в основу Татьяны Акимовой, одержавшей на Кубке IBU три победы в трех гонках, наставник вдруг заявил, что решения по ротации — это удел руководства и вопрос не по адресу. Его дело — тренировать. Мягко говоря, такое слышать странно. Ответственность за результат несут тренеры, и решать, кому, где и когда бежать, должны только они. Тут даже объяснять ничего не надо. Может, этими словами Шашилов либо хотел тонко поддеть то самое руководство?

Как бы то ни было, к следующему этапу Кубка мира в Антерсельве Акимова присоединится к основной сборной, и есть основания полагать, что в лице Татьяны команда получит ощутимое усиление.