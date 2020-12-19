Два года назад Логинов был вторым в мире. Теперь он борется только за двадцатку

Что происходит, Александр? Хотя у наших биатлонисток дела еще хуже...

Четвертый этап Кубка мира. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования. Мужчины

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 31.14,9 (1)

2. Эмильен Жакелен (Франция) — отставание 8,5 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,9 (3)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 13,0 (0)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) — 15,7 (0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,6 (4)...

18. Матвей Елисеев (Россия) — 1.50,9 (0)...

22. Александр Логинов (Россия) — 2.05,5 (3)...

25. Евгений Гараничев (Россия) — 2.13,0 (3)...

29. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.31,7 (2)...

37. Антон Бабиков (Россия) — 3.10,2 (2).

Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 28.24,8 (1 штрафной круг)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 22,5 (2)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,6 (2)

4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) —28,2 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) — 42,2 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 49,4 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 2.40,4 (2)...

33. Евгения Павлова (Россия) — 2.48,1 (5)...

43. Светлана Миронова (Россия) — 3.28,8 (4)

44. Анастасия Гореева (Россия) — 3.29,6 (5)...

50. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.09,2 (5).

Два сезона назад Александр Логинов показывал такие результаты, что сейчас даже начинаешь сомневаться: неужели такое и вправду было? Тогда россиянин в первом полноценном сезоне после выхода из дисквалификации на стартовом же этапе Кубка мира дважды стал третьим, затем были два серебра в Нове-Место, а сразу после Нового года и вовсе пришла победа. Как должное воспринимались медальные гонки в Солт-Лейк-Сити и Эстерсунде, а второе место Логинова в общем зачете выглядело совершенно логичным.

Все предвкушали, что уже следующей зимой Александр если не подвинет Йоханнеса Бе, то, по крайней мере, составит ему по-настоящему серьезную конкуренцию. Однако россиянин, наоборот, сдал. Заметно. Другое дело, что седьмое место в тотале перекрыло блестящее выступление на чемпионате мира — там были золото и бронза.

Но теперь все совсем грустно. За все предновогодние этапы Логинов не просто ни разу не попал в призы — он выше десятого места ни разу не поднимался. Плюс завалил эстафету, в которой команде светила первая в сезоне медаль. Прямо сейчас чемпион мира держится в конце второй десятки общего зачета, и уже понятно, что даже за итоговые топ-10 ему зацепиться будет непросто.

С чем связан регресс — вот главный вопрос. И есть ли на него ответ у самого спортсмена, который готовится самостоятельно, непонятно. Очевидно, что сейчас у Александра проблемы как со скоростью, так и с психологией. И если он не преобразится после Нового года, за нашу мужскую сборную будет совсем страшно.

Безнадега у мужчин

Даже со всеми сложностями Логинов — лучший в российской сборной по итогам стартам сезона. Это многое говорит об уровне команды. В сегодняшней гонке преследования уже после первой стрельбы стало понятно, что ничего Александру снова не светит. Всего же он допустил сразу три промаха и по сравнению со спринтом даже ухудшил свою и без того не блестящую позицию. Места в третьем десятке становятся все привычнее.

Никаких поводов для позитива не подарили и остальные. Четыре нуля Елисеева затмеваются откровенно слабым ходом: даже с чистой стрельбой Матвей только 18-й.

Все остальные еще ниже. И вполне справедливым выглядит решение тренерского штаба отправить того же Антона Бабикова из Хохфильцена прямиком на «Ижевскую винтовку». Места в шестом десятке по скорости — это совсем никуда не годится.

У Гараничева традиционные проблемы на стойке, Латыпов, похоже, просто устал. Как и все мы — от таких результатов.

Беспросветность у женщин

В женской команде регресс Логинова можно спроецировать на Светлану Миронову. Два года назад она залетала в топ-7 спринта, в прошлом — вообще зацепила бронзу. В этом было одно десятое место, но два последних спринта — 73-е и 39-е места. Сейчас главная надежда женского российского биатлона на 32-м месте в общем зачете Кубка мира. Выше, что показательно, сразу три девушки из Белоруссии.

Сегодня Миронова вместе с другой недавней надеждой — Кайшевой — оказалась на самом дне протокола. Светлана в борьбе за 42-е место проиграла чешке Жисловой, а Ульяна — просто 50-я из 58 финишировавших.

У Павловой прорезается ход (19-й в гонке по нынешним временам — это хорошо), но пять промахов для человека, который прежде был в топе по стрельбе — никуда не годится. Гореева — молодая и перспективная, но посмотрите, где она, а где ее ровесница Эльвира Эберг. Лучшей в составе сборной России сегодня стала Татьяна Акимова. Которая только-только приехала с Кубка страны и на международных стартах до вчерашнего дня не бегала почти три года.

Такими темпами Дмитрию Губерниеву этой зимой придется жевать не только ботинок...