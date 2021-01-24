Женский биатлон вернулся! Россия выиграла последнюю эстафету перед чемпионатом мира

Достижение, которого наши не добивались два с лишним года.

Кубок мира

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 штр. кругов + 9 доп. патронов)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройс) — отставание 11,0 (0 + 6)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 21,2 (1 + 9)

4. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 40,5 0 + 8)

5. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 46,5 (0 + 14)

6. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Улсбю Ройселанн) — 59,6 (1 + 12)

Российские выходные получаются очень эмоциональными, в том числе и в спорте. В лыжах россияне схлестнулись с финнами в потасовке, и теперь интернет переполнен спорами, мог ли Большунов так реагировать и справедливо ли наказали Россию.

А теперь подоспел и биатлон — но на этот раз с успехами. Антерсельва всегда для России была счастливым местом (не считая прошлогодних обысков карабинеров). Но сегодня в эстафете мы увидели тот женский биатлон, по которому скучаем уже много лет. Это была надежная команда, в которой люди могут отцеплять соперниц на подъемах и переигрывать их на рубеже. И к выступлениям которой вполне подходят победные крики Дмитрия Губерниева. Россиянки постоянно были в лидерах. Они попали туда не благодаря какому-нибудь массовому «застрелу» других, снегу, ветру, землетрясению или метеоритному дождю. Просто с самого начала наши были объективно сильнее.

Теперь главное, как верно отмечал легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов, не переборщить с ура-патриотизмом. Уж сколько было в разных видах спорта у нас промежуточных побед с последующими провалами на главных соревнованиях! Но скажем честно: пока кажется, что тренеры биатлонные угадывают с выведением на пик формы. Не отметить это после такой гонки — либо открытая к ним нелюбовь, либо невероятная осведомленность.

Наши функционально близки к идеалу

Видимо, не зря Павлова, которая сегодня начинала, жестко высказывалась о своей форме и решениях тренеров ставить ее на прошлые гонки. Сегодня Евгения стала лучшей ходом на своем этапе. Она не то что оставила нас в гонке, а привела вместе с немкой Ванессой Хинц ко второму месту. До итальянки Лизы Виттоцци было всего 16 секунд. Норвегия, на минуточку, была 18-я. Даже не на минуточку, а на полторы. Франция тоже погрузилась в пучину турнирной таблицы.

Все это давало надежды на медальный исход. Татьяна Акимова не подводила. В свои 30 после рождения ребенка она могла вообще не вернуться в спорт. Последняя и единственная ее победа на Кубке мира датируется декабрем 2016 года! Но штиль на рубеже позволял стрелять чисто. Федерико Санфилиппо с отвратительным процентом на «стойке» позволила подобраться поближе, а на конец этапа Акимова выходила вместе с тремя соперницами.

Но не отстала, а взяла инициативу на себя и возглавила гонку. За последние годы наш биатлон уже успел стать середняком в мире, и такой поворот событий наверняка заставил открыть не один рот у иностранцев.

Волевая Акимова, лихая Миронова и скоростная Кайшева

На смену Акимовой пришла Миронова. За ее стрельбу было особенно тревожно. Стоит отметить, что в итоге Россия сегодня вообще не блистала на рубежах, использовав 9 дополнительных патронов. Что же будет, стреляй наши поточнее?

Настоящим триумфом стала шестая в гонке стрельба, на которую примерно одновременно пришли пять биатлонисток. Миронова промахнулась первой, но ее промах оказался единственным. Задержавшись на несколько секунд, Света лихо убежала от конкуренток. Да, Дениз Херрманн ее к концу этапа нагнала и даже опередила на 4 секунды. Но все остальные постепенно переходили к разборкам между собой.

Ну а дальше дело было за Ульяной Кайшевой, которая осталась один на один с Франциской Пройс. На долю Ульяны выпало много за последние пару сезонов — ее и уничтожали критикой, и ругали за недостаточные старания.

Хвалили тоже, конечно, но скорее Кайшева оставалась символом того, как наши талантливые юниоры переходят во взрослые — и теряют все те медали чемпионатов мира, которые завоевали в подростковом возрасте.

Сегодня Ульяна была мощна как никогда. Она на трассе сократила отставание от немки и не допустила оплошностей на «лежке». Так что к решающей стрельбе девушки подходили вдвоем. И тут Кайшева сделала все мастерски. Да, она начала пальбу с двух промахов. Но она по крайней мере что-то делала, пока Пройс приседала и успокаивалась. Ульяна поставила на скорость — и не прогадала. Закрывшись из семи, она убежала к долгожданной победе. Пройс ушла в восьми секундах позади, и россиянку в такой форме, как сегодня, догнать она не могла.

Финишировали без флага, но это не столь важно. «Катюшу», если кто пожелает, может потом в домике спеть. Время до следующего старта есть — чемпионат мира стартует через 16 дней в словенской Поклюке. И теперь главное, чтобы победные песни не заполонили нам мозг и не выместили оттуда хладнокровие. Оно подсказывает, что шансы на чемпионате мира на золото у наших женщин есть. Но они, конечно, не фавориты. И так лучше.