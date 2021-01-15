Латыпов снова выиграл финиш и втащил россиян в четверку. Эдуард очень крут

После провального начала, сборная России усилиями Александра Логинова и Эдуарда Латыпова сумела занять четвертое место в эстафетной гонке в Оберхофе.

Этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

1. Франция (Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильян Жаклен) — 01:22.28,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 4,2 (1 + 4)

3. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 1.06,6 (0 + 5)

4. Россия (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1.55,3 (0 + 9)

Наш эстафетный состав отчасти можно назвать экспериментальным. Впервые на Кубке мира эстафету начинал Кирилл Стрельцов. Биатлонист, который в начале сезона переболел коронавирусом и пробрался на Кубок мира через горнила «Ижевской винтовки». Не сказать, что Стрельцов в личных гонках в Оберхофе как-то особенно впечатлил, но и провалом его кубковый дебют точно не назовешь. В двух спринтах был в топ-30 с вполне неплохой стрельбой — мало кто, на самом деле, начинал так же уверенно, да еще и после болезни.

Но эксперимент со Стрельцовым на первом этапе успехом не увенчался. Скорее, наоборот: это был полный провал, Кирилл передал эстафету 22-м с отставанием более минуты. При том, что использовал всего три доппатрона, и даже несмотря на долгую стрельбу, большую часть отрыва получил на лыжне. По факту, по итогам первого этапа сборная России опередила всего две команды — Японии и Латвии. Когда вообще такое было?

Потом Кирилл объяснит провал тем, что замерзли руки. Аналогичная проблема была и у Елисеева на втором этапе. Хотя, казалось бы, в Оберхофе пусть и промозгло, но далеко не -20, как сейчас в центральной части России.

Елисеев привычно «капнул» на последнем круге

Что от провалов никто не застрахован, наглядно продемонстрировали на втором этапе сборные Норвегии и Швеции. Обе команды были на пьедестале вообще во всех эстафетных гонках нынешнего сезона. А бежали там Йоханнес Дале и Мартин Понсиллуома — мягко говоря, далеко не последние на мировом уровне биатлонисты. Но оба уже на первой «лежке» отправились на круг, откатившись в район 15-х мест вместе с нашим Матвеем Елисеевым.

Разница получилась только в том, что норвежец и швед словно из пулемета отмолотили вторую стрельбу и пошли догонять лидеров. Уже к передаче норвежцы вообще были четвертыми с реальными шансами на награды.

Наш же Елисеев снова (как и «лежку») отработал с двумя доппатронами, а затем уже привычно «капнул» на последнем круге. Мы уступили не только в непосильной борьбе с эстонцами, но и пропустили вперед «монстров» из Финляндии, США и Литвы. Александр Логинов ушел на свой третий этап на 15-й позиции с более чем двумя минутами отставания в багаже. Его даже было немного жаль.

Две разных гонки от российской сборной

Логинов в очередной раз доказал, что готов быть лидером этой команды. Даже в совершенно безнадежной ситуации он отработал свой этап на 110 процентов. Всего один промах и достойная скорость на лыжне — и вот наша эстафета уже седьмая, с реальными шансами хотя бы попасть в цветочную церемонию.

На Латыпова в этой эстафете, пожалуй, посмотреть было интересней всего. После сенсационной победы в миксте Эдуарда уже записали практически в спасители нации. Вторая успешная гонка была ему жизненно необходима, чтобы закрепиться в статусе супер-финишера. И Эдуард справился с этой задачей на «отлично».

Уже на первой лежке Латыпов втащил нас в топ-6, в то время как местная публика пребывала в шоке: немец Хорн ушел сразу на три штрафных круга. Если бы в Оберхофе были люди на трибунах, они бы точно уже лежали в обмороке. На втором круге Латыпов подобрался к Хорну вплотную, а после блестящей «стойки» даже вышел вперед.

Конечно, могло показаться: мол, какая разница, если это всего борьба за четвертое-пятое места. Первая тройка во главе с французом Жакленом давно убежала на трассу. Но у Латыпова с Хорном были у каждого свои мотивы не сдаваться. Пока Йоханнес Бе впереди чуть не совершил чуда, догнав француза, Эдуард провел свою блестящую гонку. Рывком в заключительный подъем он не оставил немцу никаких шансов.

Мы — четвертые, во что после провального начала с трудом можно было поверить. Россия провела словно две разных гонки: одну, усилиями Логинова и Латыпова — блестящую, а вторую — совершенно безнадежную. Накануне чемпионата мира тренерам есть, над чем подумать.