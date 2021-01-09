Логинов нервничает даже в борьбе за топ-10. У нашей сборной тотальные проблемы со стрельбой

Лидер сборной России по традиции мажет последним выстрелом на стойке, Гараничев только 54-й.

Кубок мира. Мужчины

Гонка преследования

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 36.01,8 (2)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — 15,6 (2)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 25,4 (3)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,7 (3)

17. Александр Логинов (Россия) — 1.20,3 (2)...

22. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.56,8 (5)...

51. Кирилл Стрельцов (Россия) — 4.43,7 (5)...

54. Евгений Гараничев (Россия) — 5.08,0 (5)

Сборная Норвегии заняла весь пьедестал в гонке преследования у мужчин на пятом этапе Кубка мира. Причем действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бе не попал даже в топ-5, запоров стрельбу на стойке (пять штрафных кругов). Брат олимпийского чемпиона Пхенчханя-2018 Тарьей Бе также сплоховал на последней стрельбе (три промаха), упустив почти гарантированную победу. Этой оплошностью воспользовались два других представителя Норвегии — Йоханнес Дале и Штурла Холм Легрейд. Для последнего это четвертая победа в карьере (всего пять подиумов на этапах Кубка мира). Интересно, что Лагрейд провел зимние каникулы с семьей и почти не тренировался перед Оберхофом.

Домой ездили и представители нашей сборной. Но у них перезагрузиться, судя по всему, не получилось. Евгений Гараничев едва отобрался в гонку преследования, заняв 60-е место в спринте (впрочем, Бабиков выступил еще хуже и не участвовал в субботней гонке), а в пасьюте вновь показал что-то невразумительное. На «лежке» у Евгения четыре промаха. Хотя на первых четырех этапах он стрелял из этого положения со стопроцентным результатом. Может, прав был экс-президент СБР Владимир Драчев, когда говорил, что времена Бабикова и Гараничева уже прошли?

Александр Логинов, который по личным вопросам ездил в родной Саратов, продолжает нервничать. Даже в те моменты, когда борьба идет за попадание в «цветы». На стойке лидер сборной оба раза смазал последние выстрелы. Это уже становится плохой традицией для чемпиона мира в этом сезоне. Ногами Логинов уступил младшему Бе более 50 секунд — тоже тревожный звоночек.

Лучшим по ходу у россиян был Эдуард Латыпов (13-й результат, с отставанием 39,2). Вчера он показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира — 11-е место в спринте. Сегодня же Эдуард был очень неубедителен на огневом рубеже — пять штрафных кругов и только 22-й результат.

Лучшим из наших стал Матвей Елисеев — 16-е место при трех промахах и уже привычном большом отставании ходом от лидеров (53,2). Увы, но пока победа в «Рождественской гонке» не дала нужного заряда Матвею. Хотя еще есть надежды на завтрашний сингл-микст, который Елисеев вновь пробежит в связке с Евгенией Павловой. Правда, у последней есть проблемы с локтем, и вряд ли болельщикам стоит ждать повторения рождественского чуда.

Кирилл Стрельцов не смог попасть в топ-50. А ведь он был лучшим из наших на «Ижевской винтовке», что довольно показательно. Его также сгубила очень посредственная стрельба — пять штрафных кругов. Увы, но пока мужская сборная выступает слабее женской. Перед началом сезона поверить в это было очень сложно.

А до чемпионата мира в Поклюке осталось чуть больше месяца. Сможет ли тренер по стрельбе Максим Максимов исправить ситуацию? Его коллега по женской команде Алексей Волков, похоже, уже в первый сезон нашел подход к своим подопечным.

Состав сборной России на две оставшиеся гонки в Оберхофе

Сингл-микст: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Смешанная эстафета: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.