«На Кубке мира нет такого, что русских не любят. Даже Самуэльссон нас поздравлял». Серохвостов — о дебютном сезоне в основе

Сегодня Даниил впервые победил. В составе эстафеты.

Биатлон. Кубок мира в Рупольдинге. Мужчины, эстафета

1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) — 1:11.06,1 (0+4)

2. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 7,0 (0+2)

3. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — 23,0 (0+6)

21-летний Даниил Серохвостов по большому счету случайно попал на первый этап Кубка мира, но так крепко вцепился в свой шанс, что теперь нет никаких сомнений: он поедет на Олимпийские игры. Вот сегодня спортсмен провел крепкий этап в эстафете и внес немалый вклад в итоговую победу российской команды.

— Какой-то вы грустный, — обратились мы к Серохвостову после награждения.

— Устал. Да и функционально этап не удался. Я доволен нашим местом, но меня беспокоит, что вторую гонку подряд вылезает та же проблема: не могу бежать быстрее, хотя силы есть. Секунд 5-10 убирать было реально, но никак не мог этого сделать.

— На Кубке мира вы уже окончательно обжились? Какие ощущения от первого сезона?

— Тут довольно тяжело. Очень много стартов. Никогда прежде не бегал столько гонок подряд. Я понимал, что будет сложно, но думал, что почувствую это под конец сезона. Оказалось, уже сейчас! Надеюсь, до Олимпиады удастся отдохнуть и хорошенько подвестись уже туда. Ну, если я, конечно, поеду в Пекин.

— Вот как раз сейчас Юрий Каминский сказал, что в Антхольце олимпийцы не побегут всю программу. Будь ваша воля, пропустили бы весь этап?

— Не весь. Пробежал бы индивидуалку. Да и эстафету. Нравятся они мне. Но как тренеры решат, так и будет.

— Эстафеты — сложнее?

— Да я бы не сказал. Тем более у меня второй этап — это не так далеко. Вот четвертый — тяжелее. Так долго ждать... Да еще зависит все не только от тебя. Команда может как много привезти, так и отстать.

Перед эстафетой Бабиков сварил нам спагетти

— К постоянным интервью уже привыкли?

— Кстати, нет. Не был готов, что их будет столько. Внимания очень много. В Эстерсунде еще было нормально, но с каждым этапом все больше и больше. От этого тоже устаешь.

— Хоть немного следите за новостями из Китая?

— Нет, мне неинтересно.

— А чем занимаетесь в свободное время?

— Вечерами вообще ничего не делаем. Просто лежим. Или макароны готовим.

— Кормят невкусно?

— Да нет, нормально. Просто перед гонкой нужно закинуться углеводами. Вот мы немного покушаем на ужин, а потом перед сном еще спагетти варим.

— Родную «Макфу» привезли?

— Да тут покупаем, местные.

— Кто главный повар? Поварницын?

— Вчера Антон Бабиков готовил. До него — я. Перед — Карим. Да все готовили! У Антона, кстати, вчера вкусные спагетти получились. Помогли нам.

— В Пекин тоже возьмете? Китайская еда — дело такое.

— Так я еще не знаю, поеду ли туда вообще. Вот Эдик наверняка возьмет.

— Как он там, кстати?

— Вчера созванивались. Молодцом держится. Уже сдал отрицательный тест, но все равно еще вынужден сидеть карантин. Подсказал нам несколько моментов по этой трассе, поделился, как лучше проходить некоторые участки. И удачи пожелал.

Хочется выучить английский, но я ленивый

— Многих поразил поступок Лессера, который привез Латыпову велотренажер и еще кое-какое оборудование. Все ли в пелотоне такие приятные?

— Все приветливые. Никто не ходит с поднятым носом. Лессер всегда дружелюбный, но последние пару дней — особенно. Хофер шутит. Да и французы с норвежцами, кстати, тоже. Такого, будто кто-то не любит русских, вообще не ощущаю.

— Со стороны Самуэльссона тоже?

— Да он подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле еще как-то сидели, перекинулись парой слов. Все нормально.

— Вы общительный парень. Нет к себе вопросов из-за незнания английского? Могли бы по полной вариться в этом котле.

— Да ленивый я! Так-то хочется выучить, общаться со всеми. Но пока на это нет времени и сил. Все уходит на макароны.