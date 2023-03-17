Женский спринт этапа Кубка мира в Хольменколлене: где смотреть трансляцию

В пятницу, 17 марта, в норвежском Хольменколлене пройдет женский спринт этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону.

12 марта итальянка Доротея Вирер победила в масс-старте. 32-летняя спортсменка занимает второе место в женском личном зачете с 859 баллами. Лидирует француженка Жулия Симон (1003).

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки девятого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.