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17 марта, 15:10

Женский спринт этапа Кубка мира в Хольменколлене: где смотреть трансляцию

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Доротея Вирер.
Фото Reuters

В пятницу, 17 марта, в норвежском Хольменколлене пройдет женский спринт этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону.

12 марта итальянка Доротея Вирер победила в масс-старте. 32-летняя спортсменка занимает второе место в женском личном зачете с 859 баллами. Лидирует француженка Жулия Симон (1003).

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки девятого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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