Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после эстафеты в Хохфильцене
15:08
Женская сборная России продолжает занимать пятое место в Кубке наций после эстафетной гонки в Хохфильцене (Австрия).
Победу в гонке одержала сборная Норвегии, Россия заняла восьмое место.
У России на данный момент 2003 очка, у лидера зачета — Швеции — 2459 очков.
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 2459 (+360)
2 (2). Франция — 2305 (+390)
3 (4). Норвегия — 2283 (+420)
4 (3). Германия — 2214 (+330)
5 (5). Россия — 2003 (+250)
6 (6). Австрия — 1955 (+290)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю