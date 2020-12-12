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Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после эстафеты в Хохфильцене

15:08
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Женская сборная России продолжает занимать пятое место в Кубке наций после эстафетной гонки в Хохфильцене (Австрия).

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, Россия заняла восьмое место.

У России на данный момент 2003 очка, у лидера зачета — Швеции — 2459 очков.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 2459 (+360)

2 (2). Франция — 2305 (+390)

3 (4). Норвегия — 2283 (+420)

4 (3). Германия — 2214 (+330)

5 (5). Россия — 2003 (+250)

6 (6). Австрия — 1955 (+290)

Кубок мира по биатлону

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