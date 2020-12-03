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Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций

20:10
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Женская сборная России осталась на шестом месте в зачете Кубка наций после спринта в Контиолахти. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая десятое место. Лидирует в Кубке наций Швеция, у которой 1 309 очков, на второе место поднялась Норвегия (1 187 баллов).

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 1309 (+435)
2 (3). Норвегия — 1187 (+407)
3 (2). Франция — 1169 (+384)
4 (4). Германия — 1138 (+373)
5 (5). Белоруссия — 1081 (+344)
6 (6). Россия — 1072 (+373)

Кубок мира по биатлону

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