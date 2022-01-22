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Сегодня, 15:00

Женская эстафета на Кубке мира в Антхольц-Антерсельве: смотреть прямую трансляцию

Кристина Резцова.
Фото AFP

22 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет женская эстафета (4 x 6 км) 7-го этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Она начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.35.

Женскую сборную России на этапе в Антхольц-Антерсельве представят следующие спортсменки: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Кристина Резцова занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент с 323 очками — это лучший результат среди россиянок.

Сборная России по биатлону
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