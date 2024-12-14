Жанмонно завоевала золото в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Спортсменка преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут 48,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебряным призером пасьюта стала немка Ванесса Фойгт (+33,8 секунды; 0 промахов). Третье место у еще одной представительницы Германии Франциски Пройс (+35,3; 3).

Позднее, в субботу, состоится мужская гонка преследования. Начало — в 16.45 по мск.