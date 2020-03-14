Француз Эмильян Жаклен стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонке преследования. В заключительном старте сезона — на этапе в Контиолахти — он стал пятым и обогнал на два очка соотечественника Кантена Фийона Майе.

Третье место в зачете гонки преследования также занял француз Мартен Фуркад. В сегодняшней гонке он одержал победу, а накануне объявил об уходе из биатлона в конце сезона.

Гонка преследования (м)

1 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 232 (+48)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 230 (+54)

3 (4). Мартен Фуркад (Франция) — 230 (+60)

4 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 217 (+43)

5 (5). Александр Логинов (Россия) — 197 (+36)

6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 178 (+23)...

25 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 64 (+26)...

27 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (0)...

53 (-). Карим Халили (Россия) — 16 (+16)

54 (48). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (0)

55 (49). Никита Поршнев (Россия) — 15 (0)

69 (63). Эдуард Латыпов (Россия) — 3 (0)