Зачет Кубка мира: Ройселанн поднялась на первое место, Нигматуллина опустилась на 15-ю строчку
Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн поднялась на первое место в общем зачете Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
На второй позиции идет белоруска Динара Алимбекова. Третье место занимает австрийка Лиза Хаузер. На четвертой позиции белоруска Анна Сола, выигравшая спринтерскую гонку 10 декабря.
Лучшая среди россиянок — Ульяна Нигматуллина, которая с 12 строчки упала на 15-е место. 20-е место занимает Кристина Резцова.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 216 (+48)
2 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 194 (+34)
3 (1). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 192 (+15)
4 (10). Анна Сола (Белоруссия) — 184 (+60)
5 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 171 (+24)
6 (9). Ханна Эберг (Швеция) — 168 (+40)
15 (12). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 111 (+11)
20 (23). Кристина Резцова (Россия) — 85 (+19)
30 (26). Светлана Миронова (Россия) — 57 (+3)
39 (56). Ирина Казакевич (Россия) — 31 (+22)
56 (50). Лариса Куклина (Россия) — 18 (0)
58 (53). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)
Спринт (ж)
1 (4). Анна Сола (Белоруссия) — 148 (+60)
2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 130 (+40)
3 (7). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 125 (+48)
4 (5). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 120 (+34)
5 (10). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 116 (+54)
6 (3). Эльвира Эберг (Швеция) — 112 (+24)
23 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 47 (+11)
26 (29). Кристина Резцова (Россия) — 41 (+19)
35 (33). Светлана Миронова (Россия) — 24 (+3)
37 (58). Ирина Казакевич (Россия) — 22 (+22)
46 (41). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)
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