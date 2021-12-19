Зачет Кубка мира: Резцова поднялась на 9-е место, Нигматуллина — на 13-е
Норвежка Марта Ройселанн продолжает лидировать в женском общем зачете после масс-старта Кубка мира в Анси (Франция). На втором месте — шведка Эльвира Эберг, на третье строчке — белоруска Динара Алимбекова.
Россиянка Кристина Резцова поднялась с 12-го на 9-е место. В масс-старте она завоевала бронзовую медаль. Ульяна Нигматуллина расположилась на 13-й строчке, Светлана Миронова осталась на 25-м месте, Ирина Казакевич с 29-го места поднялась на 28-е.
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 417 (+38)
2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 387 (+60)
3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 327 (+22)
4 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321 (+32)
5 (4). Анна Сола (Белоруссия) — 320 (+29)
6 (6). Ханна Эберг (Швеция) — 318 (+31)
9 (12). Кристина Резцова (Россия) — 234 (+48)
13 (14). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204 (+36)
25 (25). Светлана Миронова (Россия) — 141 (+23)
28 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 104 (+4)
67 (67). Лариса Куклина (Россия) — 18 (0)
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