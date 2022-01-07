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Зачет Кубка мира: Логинов поднялся на 9-е место, Жаклен лидирует

15:28
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7 января в немецком Оберхофе завершился мужской спринт. Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов.

После этой победы Логинов поднялся с 12-го на 9-е место в общем зачете Кубка мира. У него в активе 274 очка.

Лидирует в общем зачете Эмильян Жаклен из Франции. Вторым идет его соотечественник Кантен Фийон-Майе. Замыкает тройку норвежец Ветле Кристиансен.

Еще один россиянин — Эдуард Латыпов занимает шестое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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