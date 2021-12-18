Зачет Кубка мира: француз Кантен Фийон-Майе поднялся на первое место, Латыпов — 4-й
Француз Кантен Фийон-Майе стал лидером мужского общего зачета после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). У 29-летней биатлониста 315 очка.
На второе место опустился швед Себастьян Самуэльссон (312), а на третье француз Эмильян Жаклен (311).
Россиянин Эдуард Латыпов, который стал вторым в гонке преследования, поднялся на 4-ю строчку в общем зачете (307). Его соотечественник Александр Логинов остался на 11-й позиции (188).
Общий зачет (м)
1 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 315 (+60)
2 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 312 (+30)
3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 311 (+32)
4 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 307 (+54)
5 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 307 (+48)
6 (6). Йоханнес Бе (Норвегия) — 288 (+40)
11 (11). Александр Логинов (Россия) — 188 (+23)
21 (29). Карим Халили (Россия) — 124 (+34)
34 (36). Даниил Серохвостов (Россия) — 83 (+16)
37 (41). Александр Поварницын (Россия) — 80 (+29)
40 (40). Василий Томшин (Россия) — 57 (+6)
63 (61). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю