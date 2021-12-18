Француз Кантен Фийон-Майе стал лидером мужского общего зачета после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). У 29-летней биатлониста 315 очка.

На второе место опустился швед Себастьян Самуэльссон (312), а на третье француз Эмильян Жаклен (311).

Россиянин Эдуард Латыпов, который стал вторым в гонке преследования, поднялся на 4-ю строчку в общем зачете (307). Его соотечественник Александр Логинов остался на 11-й позиции (188).

Общий зачет (м)

1 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 315 (+60)

2 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 312 (+30)

3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 311 (+32)

4 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 307 (+54)

5 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 307 (+48)

6 (6). Йоханнес Бе (Норвегия) — 288 (+40)

11 (11). Александр Логинов (Россия) — 188 (+23)

21 (29). Карим Халили (Россия) — 124 (+34)

34 (36). Даниил Серохвостов (Россия) — 83 (+16)

37 (41). Александр Поварницын (Россия) — 80 (+29)

40 (40). Василий Томшин (Россия) — 57 (+6)

63 (61). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)