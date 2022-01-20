Зачет Кубка мира: Фийон-Майе лидирует, Бабиков поднялся на 34-е место, Халили на 21-е

Российский биатлонист Антон Бабиков, победивший в индивидуальной гонке в Антерсельве, поднялся с 44-го на 34-е место в общем зачете Кубка мира.

Первое место занимает француз Кантен Фийон-Майе, в гонке ставший 20-м. На второе место поднялся Эмильян Жаклен из Франции, а замыкает тройку лидеров Себастьян Самуэльссон из Швеции.

Россиянин Карим Халили, выигравший бронзу в индивидуальной гонке, поднялся с 29-го места на 21-е.

Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, Александр Поварницын опустился на одну позицию (36-й).

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 602 (+21)

2 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 501 (+31)

3 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (0)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 458 (+54)

5 (6). Александр Логинов (Россия) — 413 (+36)

6 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 406 (+28)

11 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)

21 (29). Карим Халили (Россия) — 226 (+48)

25 (24). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (0)

34 (44). Антон Бабиков (Россия) — 129 (+60)

36 (35). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)

44 (41). Максим Цветков (Россия) — 81 (0)

51 (48). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)

83 (81). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Индивидуальная гонка (м)