Зачет Кубка мира: Фийон-Майе лидирует, Бабиков поднялся на 34-е место, Халили на 21-е
Российский биатлонист Антон Бабиков, победивший в индивидуальной гонке в Антерсельве, поднялся с 44-го на 34-е место в общем зачете Кубка мира.
Первое место занимает француз Кантен Фийон-Майе, в гонке ставший 20-м. На второе место поднялся Эмильян Жаклен из Франции, а замыкает тройку лидеров Себастьян Самуэльссон из Швеции.
Россиянин Карим Халили, выигравший бронзу в индивидуальной гонке, поднялся с 29-го места на 21-е.
Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, Александр Поварницын опустился на одну позицию (36-й).
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 602 (+21)
2 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 501 (+31)
3 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (0)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 458 (+54)
5 (6). Александр Логинов (Россия) — 413 (+36)
6 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 406 (+28)
11 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)
21 (29). Карим Халили (Россия) — 226 (+48)
25 (24). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (0)
34 (44). Антон Бабиков (Россия) — 129 (+60)
36 (35). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)
44 (41). Максим Цветков (Россия) — 81 (0)
51 (48). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)
83 (81). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Индивидуальная гонка (м)
1 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 108 (+54)
2 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 100 (+40)
3 (3). Симон Дестье (Франция) — 86 (+38)
4 (5). Йоханнес Бе (Норвегия) — 83 (+43)
5 (11). Фабьен Клод (Франция) — 64 (+34)
6 (27). Карим Халили (Россия) — 62 (+48)
7 (49). Антон Бабиков (Россия) — 60 (+60)
20 (48). Александр Логинов (Россия) — 36 (+36)
21 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 36 (0)
27 (15). Даниил Серохвостов (Россия) — 26 (0)
47 (30). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Новости