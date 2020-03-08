Юрлова-Перхт упала во время масс-старта в Нове Место

Между первой и второй стрельбой в женском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) россиянка Екатерина Юрлова-Перхт упала. Она сумела продолжить борьбу и после второй стрельбы шла третьей.

It's a fall at the front for Yurlova-Percht! #NMNM20 Watch the mass start live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/vPLkjZyRSr — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

Из-за ситуации с коронавирусом гонка проходит без зрителей.