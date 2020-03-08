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Юрлова-Перхт упала во время масс-старта в Нове Место

14:03
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Между первой и второй стрельбой в женском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) россиянка Екатерина Юрлова-Перхт упала. Она сумела продолжить борьбу и после второй стрельбы шла третьей.

Из-за ситуации с коронавирусом гонка проходит без зрителей.

Кубок мира по биатлону

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