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Сегодня, 16:43

Йоханнес Дале поделился эмоциями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Алина Савинова
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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал о победном финише в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

«Когда я услышал, что ухожу после последней стрельбы вторым, я ничего не понял. Я был так удивлен. Думал, что Штурла был далеко впереди, но я попробовал приблизиться и понял, что смогу догнать его. Я бросился за ним изо всех сил, словно безумный. Сейчас я очень счастлив», — приводит слова Дале пресс-служба официального сайта IBU.

Второе и третье место в гонке также заняли представители Норвегии — Штурла Легрейд и Йоханнес Бе соответственно.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/dale-wins-algb-mass-start/4S6IULoYsiBZh3w9t5l2zV
Биатлон
Йоханнес Дале
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